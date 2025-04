Richard Ríos conta como Palmeiras se prepara para encarar altitude e projeta jogo contra o Bolívar 

O Palmeiras viajou pela terceira vez em um intervalo de dez dias. Após dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, o clube volta as atenções à Libertadores. O próximo compromisso da equipe é nesta quinta-feira, contra o Bolívar, em La Paz. O meio-campista Richard Ríos contou como o clube se prepara para encarar a altitude do local em um período curto de preparação.

A delegação palmeirense folgou na última segunda-feira após vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão. Um dia depois da chegada a São Paulo, o elenco emendou viagem mais cedo à Bolívia para se adaptar às condições da altitude.

"Estamos nos preparando com vídeos porque temos pouco tempo dentro de campo, então agora é seguir a orientação que os profissionais nos passam, o médico, os preparadores físicos, pois eles têm mais experiência, sabem o que a gente tem de fazer. Vamos sempre buscar os três pontos, trabalhar pela vitória fora de casa, independente da altitude ou de quem jogar", disse.

O técnico Abel Ferreira comanda mais uma atividade na parte da tarde de quarta-feira no Estádio do The Strongest e faz os ajustes finais no elenco que entra em campo na quinta-feira, a partir das 19 horas (de Brasília) para enfrentar o Bolívar, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Ríos citou a experiência de atletas de jogadores da seleção que já enfrentaram a altitude na Bolívia. O camisa 8 palmeirense, com dois gols marcados, é o artilheiro da equipe na competição. Ele fez os gols da vitória do Verdão nas vitórias sobre Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0).

"É sempre bem importante marcar gols, isso gera uma confiança a mais em cada jogador, independentemente da posição. É muito importante e gratificante para mim marcar com essa camisa, ainda mais em uma competição como a Libertadores, que é bem importante para nós. Sabemos o quanto é difícil jogar essa competição. Agora é continuar trabalhando, pois temos mais um jogo de Libertadores importante pela frente", declarou Ríos.

"Já jogamos contra eles, sabemos o quão difícil é. Vários jogadores aqui também são de seleção e sabem como é difícil jogar lá, com a altitude, a velocidade da bola, os jogadores deles", finalizou.