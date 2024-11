Nice marca no fim e empata com o Lille no Campeonato Francês

10/11/2024 13h02 Nice e Lille empataram em por 2 a 2 neste domingo, no Allianz Riviera, pela 11ª rodada do Campeonato Francês. Os gols dos visitantes foram feitos por Matías Fernández e Mitchel Bakker, enquanto Sofiane Diop e Tom Louchet marcaram para os donos da casa. ? 90+6 LE BUUUUUUUUUUUUUUUT DE L'ÉGALISATION à la dernière seconde signé Tom Louchet ? 2?-2? #OGCNLOSC ? OGC Nice (@ogcnice) November 10, 2024 Com o resultado, o Lille ficou na quarta colocação da Ligue 1, com 19 pontos em 11 jogos. O Nice está na quinta posição, com 17 pontos em 11 partidas. Agora, ambas as equipes param durante a data Fifa. O Lille volta a campo no dia 24 de novembro (domingo), quando recebe o Rennes, às 11h (de Brasília), pelo Campeonato Francês. O Nice, por sua vez, jogará no mesmo dia em casa contra o Strasbourg, às 16h45, também pela Ligue 1. Os gols do jogo O Lille abriu o placar aos 16 minutos do segundo tempo. Matías Fernández fez uma bela jogada individual pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou com força para marcar. O Nice chegou ao empate aos 11 minutos do segundo tempo. Sofiane Diop empatou o jogo após assistência de Jonathan Clauss. Porém, dez minutos depois, Mitchel Bakker recolou os visitantes na frente do placar. Nos acréscimos, Tom Louchet deixou tudo igual novamente.