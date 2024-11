Reinaldo e Nunes entrarão com a taça em campo na final da Copa do Brasil

Os ex-atacantes Reinaldo, pelo Atlético-MG, e Nunes, pelo lado do Flamengo, serão os responsáveis por entrar em campo com a taça na final da Copa do Brasil.

A partida entre os clubes mineiro e carioca começará às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo saiu na frente ao vencer por 3 a 1.

Raio-X dos craques

José Reinaldo de Lima, também conhecido como "Rei Reinaldo", atuou pelo Atlético-MG entre 1973 e 1985. Com a camisa do Galo, Reinaldo jogou 475 partidas, anotando 255 gols.

O mineiro de Ponte Nova foi hexacampeão mineiro pelo Galo, e em duas ocasiões foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro.

Nunes marcou época no Flamengo na década de 1980. O sergipano nascido em Cedro de São João começou a carreira profissional no Confiança, em seu estado natal, e teve passagens por Santa Cruz e Fluminense antes de chegar ao clube da Gávea.

No Flamengo, Nunes ficou conhecido como "O Artilheiro das Decisões", por sua capacidade de anotar gols em finais. Nunes marcou gols em finais de Campeonato Brasileiro contra Atlético-MG (em 1980) e Grêmio (1982), além de fazer um gol na final da Copa Intercontinental de 1981, disputada contra o Liverpool.