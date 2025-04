Cotia abre caminho, São Paulo vence fora e assume liderança na Libertadores

O São Paulo venceu o Libertad (PAR) por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Tigo La Huerta, em Assunção (PAR), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os gols foram marcados por Lucas Ferreira, da base, e André Silva. O jovem revelado em Cotia fez o primeiro dele pelo time profissional do São Paulo e abriu caminho para a vitória.

Fim de Papo debate a rodada de hoje. Assista ao vivo

O São Paulo teve o domínio das ações na maior parte do jogo diante de um Libertad atuando no contra-ataque. A entrada de Lucas Ferreira na vaga de Cédric no intervalo fez o time ficar mais agudo e chegar ao gol.

Criticado por alguns por substituições no clássico contra o Santos, Zubeldía acertou nas mudanças diante do Libertad e melhorou o time. Além de Lucas Ferreira, ele colocou Luciano, que participa das jogadas de ambos os gols, e Enzo Díaz na vaga de Wendell, que estava mal no jogo.

Com o resultado, o São Paulo lidera o grupo D com sete pontos. O Libertad ocupa a segunda colocação com seis, enquanto o Alianza Lima é o terceiro com quatro. O Talleres ainda não somou nenhum ponto.

O Tricolor volta a campo neste sábado (26), às 18h30, quando visita o Ceará pelo Brasileirão. O próximo jogo pela Libertadores está marcado para 6 de maio (terça-feira), às 19h, contra o Alianza Lima, no Peru.

São Paulo domina e Cotia resolve

O Tricolor teve boa atuação contra os paraguaios. Diante de uma equipe fechada e atuando no contra-ataque, o São Paulo teve o domínio das ações no primeiro tempo a ponto de Zubeldía volta do intervalo com uma alteração ofensiva: a saída de Cédric e a entrada de Lucas Ferreira.

Com dois pontas de ofício pelos lados, o São Paulo deu mais espaços ao Libertad, mas também ficou mais agudo. E foi assim que chegou ao gol. Em um contra-ataque, André Silva lançou Lucas Ferreira que apareceu sozinho do lado direito para avançar, invadir a área e finalizar cruzado para marcar.

Logo depois, Wendell cometeu erro bobo ao colocar a mão na bola dentro da área e o VAR marcou pênalti. Na cobrança, Melgarejo não tomou distância e cobrou no travessão de Rafael. Se não trabalhou no pênalti, o goleiro são-paulino ainda trabalharia muito no jogo: foram ao menos três defesas essenciais antes do Tricolor matar a partida. Aos 37, contra-ataque rápido de pé em pé até a bola ser cruzada por Ferraresi para André Silva cabecear com classe e dar números finais ao jogo.

Lances Importantes

Quase! Aos 10 minutos, Tacuara Cardozo recebeu bola dentro da área aproveitando erro de saída de bola de Ruan e deu um toque de classe para tentar encobrir o goleiro Rafael. A bola saiu por pouco, levando muito perigo.

Inacreditável! Aos 16, Wendell e Ferreirinha fizeram boa trama pela esquerda, a bola foi tocada atrás para Marcos Antônio que chegou dividindo com a marcação e acabou se tornando um passe para Wendell, sozinho na linha de fundo. O lateral cruzou rasteiro para André Silva que, sozinho na pequena área, finalizou por cima perdendo gol incrívell.

1 x 0. Aos 16 da segunda etapa, Lucas Ferreira, que havia entrado no intervalo, recebeu belo lançamento de André Silva e teve toda liberdade para avançar pelo lado direito, invadir a área e finalizar rasteiro para vencer o goleiro Morinigo.

Perdeu o pênalti! Aos 24, Melgarejo cobrou pênalti marcado com auxílio do VAR após toque de mão de Wendell. O camisa 10 não tomou distância e tentou colocar no ângulo de Rafael, mas acertou o travessão e a bola foi embora.

Rafael! Aos 30, o Libertad inverteu bola da esquerda para a direita, Wendell perdeu de cabeça, a bola passou por baixo das pernas de Alan Franco e se ofereceu para Melgarejo finalizar quase da pequena área. Rafael, no reflexo, fez grande defesa para salvar o Tricolor.

Rafael de novo! Aos 33, Caballero ficou com a bola na entrada da área e finalizou forte rasteiro. No campo molhado, Rafael fez grande defesa em dois tempos.

Mais uma vez Rafael! Aos 36, Espinoza cobrou falta forte, a bola resvalou na cabeça de Ferreirinha e chegou quente para Rafael espalmar em escanteio.

2 x 0. Aos 37, o São Paulo matou o jogo em contra-ataque rápido. Ferreirinha abriu para Luciano, que deixou com Lucas Ferreira já dentro da área. O jovem segurou para a chegada de Ferraresi, que cruzou na segunda trave na medida para André Silva testar com classe e tirar de Morinigo.

Ficha Técnica

Libertad 0 x 2 São Paulo

Copa Libertadores da América 2025 - 3ª rodada

Data: 23/4/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Alan Sandoval (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Amarelos: Melgarejo e Caballero; Marcos Antônio e André Silva

Gols: Lucas Ferreira (16'/2ºT) e André Silva (37'/2ºT)

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Cédric (Lucas Ferreira), Alisson, Marcos Antônio (Bobadilla), Alves (Luciano) e Wendell (Enzo); Ferreirinha (Sabino) e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Libertad: Rodrigo Morinigo; Martin Cáceres, Diego Viera, Néstor Giménez e Matias Espinoza; Campuzano, Caballero e Iván Franco (Alex Fretes); Melgarejo, Marcelo Fernández (Alcaraz) e Oscar Cardozo (Aguilar). Técnico: Sergio Aquino.