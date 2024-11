Abel presenteia Renato Gaúcho com garrafa de vinho especial após vitória do Palmeiras sobre o Grêmio

O Palmeiras terminou a última sexta-feira com uma vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida que aconteceu no Allianz Parque, Abel Ferreira presenteou Renato Gaúcho com uma garrafa de vinho em uma caixa personalizada pelo português.

O técnico gremista publicou em seu story no Instagram a foto do presente recebido e agradeceu a lembrança. "Muito obrigado pelo presente @coachabelferreira", escreveu Renato.

Renato Portaluppi agradeceu Abel Ferreira pelo presente recebido após Palmeiras x Grêmio (Foto: Reprodução/Instagram)

Em junho deste ano, Abel também presenteou outro amigo de trabalho com a garrafa de vinho de uma edição limitada. Após a vitória sobre o Vasco, deu o presente para Álvaro Pacheco, então treinador do Cruzmaltino, antes do início de sua entrevista coletiva após a partida.

Antes de Renato, quem também recebeu o vinho de Abel foi Luiz Felipe Scolari, o Felipão. O treinador palmeirense "invadiu" a entrevista de Felipão no podcast da TV Palmeiras, bateu um papo com seu ex-técnico e aproveitou para presenteá-lo.

Abel Ferreira e Renato Gaúcho já se enfrentaram em nove oportunidades. Enquanto o primeiro só treinou o Palmeiras, o outro esteve no comando de Flamengo e Grêmio. São cinco vitórias do lado do português, dois empates e dois triunfos do técnico brasileiro.

Com o resultado da última rodada, o Palmeiras se manteve na segunda posição, com 64 pontos, e diminuiu a distância para o líder Botafogo, que empatou com o Cuiabá e chegou a 68 pontos. O Verdão só volta a campo no dia 20 para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, a partir das 20 horas (de Brasília).