Bruno Fernandes marca em seu 250º jogo, United bate o Leicester e volta a vencer no Campeonato Inglês

Comemorando seu 250º jogo pelo Manchester United, Bruno Fernandes foi o principal nome da vitória dos Red Devils contra o Leicester, por 3 a 0, neste domingo. Jogando em Old Trafford pela 11ª rodada do Campeonato Inglês, o português marcou o primeiro gol da partida, participou do segundo, que acabou sendo contra, e deu assistência para Garnacho fazer o terceiro.

O United volta a vencer após dois jogos na competição, chegando aos 15 pontos, na 13ª colocação. O Leicester, por sua vez, fica com 10 pontos, em 15º.

Os times voltam a campo pela Premier League apenas após a Data Fifa. O Manchester United visita o Ipswich Town na próxima rodada, dia 24, às 13h30 (de Brasília). Para o duelo, os Red Devils já contarão com o novo comandante, Rúben Amorim. Já o Leicester recebe o Chelsea, um dia antes, às 9h30.

O JOGO

Com o apoio de sua torcida, o United abriu o placar. Aos 16 minutos, Bruno Fernandes, que completou 250 jogos pelo clube, recebeu de calcanhar de Diallo e, de fora da área, bateu colocado para fazer um lindo gol.

Antes do fim do primeiro tempo, aos 38, Bruno Fernandes participou do segundo gol dos Red Devils. Mazraoui cruzou na área, o português chegou a desviar, mas a bola passou por ele e Kristansen fez contra a própria meta.

Na segunda etapa, o United controlou o resultado e fechou o placar aos 36 minutos. Bruno Fernandes conduziu contra-ataque e acionou Garnacho que bateu colocado para acertar o ângulo de Hermansen.

O Tottenham recebeu o vice-lanterna Ipswich Town com a chance de se aproximar das primeiras colocações, mas foi superado por 2 a 1. Szmodics fez um bonito gol acrobático para abrir o placar e Liam Delap finalizou contra-ataque para marcar o segundo. Rodrigo Bentancur descontou para os mandantes no segundo tempo.

Com a derrota, o Tottenham cai para em 10º lugar, com 16 pontos. O Ipswich, por sua vez, sai da zona de rebaixamento e assume a 17ª posição, com 8.

Surpresa do campeonato, o Nottingham Forest sofreu uma virada para o Newcaslte em seus domínios, por 3 a 1. Murillo, zagueiro ex-Corinthians, marcou seu primeiro gol pelo clube inglês, de cabeça.

Na segunda etapa, Isak, Joelinton e Harvey Barnes fizeram os tentos da virada.

O Forest se mantém na terceira posição, com 19 pontos e chega à segunda derrota em 11 jogos. Enquanto o Newcastle sobe para o oitavo lugar, com 18.