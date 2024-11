Alisson revela ansiedade para jogar no São Paulo após lesão e celebra retorno aos gramados: "Feliz"

A noite do último sábado foi especial para o volante Alisson, do São Paulo, que retornou a campo depois de quatro meses em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito. Relacionado pela primeira vez após a fratura no local, já foi utilizado por Zubeldía e ajudou o time na busca pela vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Brasileirão.

"A primeira pessoa que acreditou que eu voltaria ainda nesta temporada fui eu. Até minha esposa brincava ' para com essa ansiedade sua'. Os fisioterapeutas do São Paulo merecem um prêmio, pois além de fisioterapeutas são psicólogos. Foram me acalmando e falando que seria no tempo certo, mas eu sempre disse que iria voltar. Estou muito feliz e grato por eles terem passado esse momento comigo e me ajudado", celebrou Alisson.

Alisson fraturou o tornozelo direito no dia 17 de julho, na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Morumbis. Desde então ele vinha se recuperando de uma cirurgia no local e tinha expectativa de voltar aos gramados apenas em 2025. Contudo, ele teve rápida recuperação, surpreendendo o próprio clube..

O volante entrou em campo aos 33 minutos, na vaga de Marcos Antônio. Até este momento, o duelo estava empatado por 1 a 1, com gols de Luciano, pelo São Paulo, e Julimar, pelo Athletico-PR. André Silva fez o gol do triunfo aos 43 do segundo tempo. Alisson agradeceu a confiança do treinador e já determinou foco no objetivo do clube.

"Agradecer ao Zubeldía pela confiança e por ter me colocado hoje para sentir esse gosto de novo, ainda mais em um jogo tão difícil, quando estava 1 a 1. Não é tão fácil, mas estou muito feliz de ter retornado. Tem agora uns 10, 15 dias pela frente para trabalhar e recuperar um pouco do ritmo. Trabalhar com meus companheiros para conquistarmos nosso objetivo que é colocar o São Paulo direto na Libertadores", contou.

De contrato renovado até 2027, Alisson ainda terá muitas outras oportunidades para ajudar o São Paulo e mira mais minutos no próximo compromisso, contra o Bragantino, no dia 20 de novembro, pela 34ª rodada. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Mais de 34 mil torcedores marcaram presença no Morumbis para acompanhar a vitória do São Paulo. Os presentes celebraram também o retorno de Alisson a campo. O atleta agradeceu também o apoio da torcida.

"Agradecer ao torcedor pelo carinho e respeito. Acho que é um dia para agradecer a todos do clube, atletas, fisioterapeutas, cirurgião que me operou. Feliz por pisar no campo e depois todos me abraçarem no campo, dando os parabéns, força roque foi um momento difícil. Muito feliz por fazer o que mais amo, que é jogar futebol e hoje ter conseguido a vitória que é muito importante para nosso objetivo", finalizou.