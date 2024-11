Fluminense tem "desafio extra" no jogo contra o Fortaleza

O Fluminense agora tem apenas um ponto a mais em relação ao Z-4 do Campeonato Brasileiro e precisa dar uma resposta urgentemente. Após perder para o Internacional, na última sexta-feira, no Beira-Rio, o próximo compromisso do Tricolor Carioca é contra mais um rival que figura no topo da tabela: o Fortaleza, terceiro colocado. O retrospecto do Flu contra os times do G-6 não é dos melhores.

Até aqui, contra Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Flamengo e São Paulo, o atual G-6 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense somou dez pontos em 30 disputados, o que significa um aproveitamento de 33,3%.

O Fluminense conquistou uma vitória sobre o Palmeiras, um triunfo sobre o São Paulo e outro sobre o Flamengo, além de um empate com o Internacional, no primeiro turno. Por outro lado, perdeu os dois clássicos para o Botafogo, um para o Fla, um jogo para o São Paulo, um para o Palmeiras e a derrota de sexta-feira para o Inter.

Além do duelo com o Fortaleza, no Maracanã, na próxima rodada, o Fluminense ainda vai enfrentar, fora de casa, o Palmeiras, no último jogo do Campeonato Brasileiro. Desta forma, melhorar o retrospecto contra os times do topo da tabela pode evitar um drama maior.

Com 37 pontos, o Fluminense está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto de vantagem sobre o Bragantino, que abre o Z-4 do torneio. O Tricolor Carioca enfrenta o Fortaleza no dia 22 (o Brasileirão vai parar para a Data Fifa).

Os jogos do Fluminense contra os times do G-6:

Internacional 2×0 Fluminense



Flamengo 0x2 Fluminense



Fluminense 0x1 Botafogo



Fluminense 2×0 São Paulo



Fluminense 1×0 Palmeiras



Fortaleza 1×0 Fluminense



Fluminense 1×1 Internacional



Fluminense 0x1 Flamengo



Botafogo 1×0 Fluminense



São Paulo 2×1 Fluminense