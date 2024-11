Elenco do São Paulo ganha folga tripla após vitória sobre o Athletico-PR

O elenco do São Paulo foi bem recompensado após a vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1, no último sábado, no Morumbis. Por conta da data Fifa, os jogadores ganharam folga de três dias e se reapresentam no CT da Barra Funda apenas na próxima quarta-feira.

Assim, o técnico Luis Zubeldía terá pelo menos seis dias de preparação antes do próximo confronto da equipe, contra o RB Bragantino, pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para o dia 20 de novembro, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid.

Durante a preparação, o São Paulo terá praticamente todo elenco à disposição. Como Alisson se recuperou de uma fratura no tornozelo e voltou a ser relacionado contra o Athletico-PR, a única baixa do elenco é o volante Pablo Maia, que se recupera de uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

Para a partida contra o RB Bragantino, além de Pablo Maia, o São Paulo não poderá ter Zubeldía à beira do gramado. O técnico recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Athletico-PR e precisará cumprir suspensão.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o São Paulo chegou ao quarto jogo de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a sexta colocação da liga nacional, com 57 pontos conquistados.