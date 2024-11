Gabriel Martinelli marca, mas Arsenal cede empate ao Chelsea pelo Inglês

Chelsea e Arsenal empataram em 1 a 1 neste domingo, no Stamford Bridge, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Gabriel Martinelli abriu o placar para os Gunners, mas Pedro Neto igualou para os donos da casa.

Honours even at Stamford Bridge ?? pic.twitter.com/uqu4ykewss ? Arsenal (@Arsenal) November 10, 2024

Com o empate, Chelsea e Arsenal se mantiveram na terceira e quarta posição, respectivamente, cada um com 19 pontos em 11 jogos.

Ambas as equipes ficarão sem jogos durante a data Fifa. O Arsenal volta a campo apenas no dia 23 de novembro (sábado), quando receberá o Nottingham Forest no Emirates Stadium, às 12h (de Brasília), pela Premier League.

Por sua vez, o Chelsea voltará a atuar no mesmo dia, quando visitará o Leicester City, às 9h30, também pelo Campeonato Inglês.

Primeiro tempo

O primeiro lance perigoso do jogo saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Pedro Neto cruzou na medida para Gusto, que cabeceou por cima da trave.

O Arsenal respondeu três minutos depois. Após um belo chute de Bukayo Saka ser bloqueado, a bola sobrou para Gabriel Martinelli, que saiu na cara do gol e finalizou forte, mas Robert Sanchéz fez grande defesa.

Aos 31, a lei do ex deu as caras em Stamford Bridge. Kai Havertz, ex-Arsenal, saiu cara a cara com Robert Sanchéz e marcou, entretanto, o alemão estava impedido e o gol foi invalidado.

Segundo tempo

Com sete minutos do segundo tempo, o Chelsea chegou com perigo. Depois de uma bola alçada na área por Madueke, Fofana ganhou de Saliba e finalizou contra o gol de David Raya.

Eis que apareceu a estrela de Gabriel Martinelli. Aos 14 minutos, após grande levantamento de Martin Odegaard, o brasileiro apareceu sozinho e finalizou de direita no canto do goleiro Robert Sanchéz para abrir o placar.

Entretanto, aos 24, o Chelsea chegou ao empate. Enzo Fernández encontrou Pedro Neto na entrada da área. O português soltou uma bomba de canhota e empatou o jogo em Stamford Bridge.

Cinco minutos depois, o Chelsea até virou com Nicolas Jackson, mas o atacante estava em posição de impedimento.