Maior cestinha da história, Shamell é o primeiro a superar a marca de nove mil pontos no NBB

A vitória do Caxias do Sul contra o Botafogo, pelo NBB, foi mais especial para a lenda Shamell. Neste sábado, o maior cestinha da história da competição foi o primeiro a superar a marca de nove mil pontos no torneio.

Jogando no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, o ala/armador do Caxias precisava de nove pontos para atingir o recorde. A consolidação da marca veio no segundo quarto da partida. Shamell recebeu passe de Vini Chagas e tentou um arremesso de três pontos. Como pisou na linha do garrafão, a tentativa se configurou como dois pontos, mas já era o necessário para conseguir superar a barreira dos nove mil.

"É sempre bom ser o primeiro a alcançar os recordes. Assim, ninguém pode tirar isso de sua história. Certeza que alguém vai quebrar meu recorde, mas é muito bom ser o primeiro jogador a chegar aos nove mil pontos. Mostra o meu trabalho, quase 21 anos aqui no Brasil, é a minha primeira casa, os Estados Unidos é minha segunda casa, mas mostra a entrega que fiz nesses anos todos de basquete", comemorou Shamell.

Aos 44 anos, o norte-americano do Alabama é um dos maiores jogadores da história da liga. O atleta chegou para jogar no Brasil em 2004, pelo Araraquara, e retornou ao país em 2008/09 para defender o Limeira. Em solo brasileiro, Shamell ainda representou Pinheiros, Mogi Basquete, São Paulo e atualmente está no Caxias do Sul.

Sexto atleta que mais atuou no NBB, com 526 partidas, Shamell possui médias de 17,1 pontos, 3,9 rebotes e 3,1 assistências em sua carreira.

"Foi um caminho longo, quero agradecer aos meus amigos e família que sempre me apoiaram. É uma conquista que ninguém vai tirar, ser o primeiro a chegar a nove mil pontos, vai ter muitos jovens correndo atrás desse recorde. Muito feliz de fazer essa marca com a camisa do Caxias do Sul", finalizou Shamell.

Top 10 cestinhas da história do NBB:

1 - Shamell (9005 pontos);



2 - Marquinhos (8846 pontos);



3 - Alex (8311 pontos);



4 - Olivinha (7051 pontos) - aposentado;



5 - Larry Taylor (6574 pontos);



6 - Betinho (6191 pontos);



7 - Jefferson (6144 pontos) - aposentado;



8 - David Jackson (6021 pontos);



9 - Lucas Marian (5959 pontos);



10 - Lucas Dias (5855 pontos).