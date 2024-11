Neymar liga para elenco campeão do Paulista sub-17 e anima torcida sobre possível volta ao Santos

O craque Neymar fez uma ligação, na noite do último sábado, para a equipe sub-17 do Santos campeã do Campeonato Paulista sub-17. O astro parabenizou os Meninos da Vila, que conquistaram o título após vencer o São Paulo por 2 a 1, em Cotia, e animou a torcida santista sobre um possível retorno ao clube.

Um #MeninoDaVila que nunca esquece suas origens. Simplesmente @NeymarJr ligando para os #MeninosDaVila campeões do #PaulistãoSub17! ? A água da Vila é diferente, né? ?? pic.twitter.com/flWN9kb0Bk ? Santos FC (@SantosFC) November 10, 2024

Nos últimos dias, os rumores de uma possível volta de Neymar ao Santos em 2025 começaram a aumentar. O jogador pode ter seu contrato rescindido pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. A diretoria do Peixe já começou a se movimentar para repatriar o atleta de 32 anos.

O jogador tem vínculo com o time árabe até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o astro brasileiro não tem agradado e sofre com lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa. Assim, ele deve ficar afastado por mais um mês.

Não é a primeira vez que Neymar realiza uma ligação para um elenco do time praiano. No último dia 2, o craque ligou de vídeo para os jogadores do Santos após a vitória de 3 a 0 sobre o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B.

Além disso, o Santos procura aproximar Neymar ainda mais do atual elenco. Na última sexta-feira, o Alvinegro Praiano convidou o atacante para acompanhar o duelo contra o CRB, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada da Série B. O jogador estará no Brasil em virtude da festa de aniversário de sua filha, Mavie, que acontecerá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

O atacante defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista. O camisa 11 foi embora para o Barcelona, mas prometeu, em sua despedida, voltar no futuro.