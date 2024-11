Transmissão ao vivo de Real Sociedad x Barcelona: veja onde assistir

Real Sociedad e Barcelona se enfrentam hoje (10), às 17h (de Brasília), no Anoeta, em San Sebastián (ESP), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma)

O Barcelona lidera a competição com 33 pontos e iniciou a rodada com nove a mais que o vice-líder Real Madrid. Já a Real Sociedad está na 11ª colocação, com 15 pontos.

O Barça soma 29 gols nos últimos sete jogos que realizou. A equipe de Raphinha e companhia venceu o Real Madrid por 4 a 0 na última rodada do Espanhol. Pela Champions, o Barcelona bateu o Estrela Vermelha por 5 a 2.

Real Sociedad vem de derrota para o Viktoria Plzen na Liga Europa. Por La Liga, a equipe bateu o Sevilla por 2 a 0 na rodada anterior.

Real Sociedad x Barcelona -- Campeonato Espanhol