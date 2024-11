Artur Jorge descarta impacto no Botafogo após empate com o Cuiabá

Com um empate em 0 a 0, o Botafogo tropeçou no Cuiabá, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, o resultado não irá impactar na sequência do Fogão na competição, pelo menos é o que garante o técnico Artur Jorge.

"Para nós, não impacta nada, eu sei que para vocês da comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isso, porque eu também não me esqueço que há quatro rodadas o Palmeiras era campeão porque ia receber o Botafogo e tinha um ponto só de desvantagem. Isso foram vocês, nunca eu disse aquilo, mas vocês, e vocês imprensa estou generalizando, disseram que não, está entregue para o Palmeiras porque um ponto, jogam em casa com o Botafogo. Isso são favas contadas. Não, para mim não impacta rigorosamente nada, para os meus jogadores também não, nós sabemos aquilo que é o nosso caminho, sabemos as dificuldades, falta muita coisa pela frente", iniciou Artur Jorge.

"Faltam 15 pontos muito difíceis de conquistar, muito difíceis mesmo, sei também que os adversários não vão fazer 15 pontos e nós temos a vantagem de quatro pontos, o que nos dá uma margem boa, mas não decisiva e não podemos adormecer nessa vantagem, nem podemos adormecer por aquilo que seja 80%, 90% de probabilidades que em cada rodada isso acontece. Com o resultado seguinte as coisas se invertem. Para mim o caminho é muito, muito igual aquilo que eu faço há sete meses. Tenho um objetivo, vamos caminhar nesse mesmo caminho com esse objetivo muito claro, sem manobras de diversão, sem tentar expressar muito por aquilo que se fala à volta, sem poder condicionar o nosso trabalho em função daquilo que se possa falar" completou.

Com o empate deste sábado, o Botafogo agora tem 68 pontos, quatro a mais do que o Palmeiras. Na próxima rodada, o Fogão vai visitar o Atlético-MG. Como o Brasileirão vai parar para a Data Fifa, o próximo compromisso carioca é apenas no dia 20.