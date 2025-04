Jogador é demitido após dar tapa na cara de companheiro durante jogo; veja

Do UOL, em São Paulo

O atacante equatoriano Juan Anagonó foi demitido do CD Marathón, de Honduras, após dar um tapa no rosto de Alexy Vega, que era seu companheiro de time (assista abaixo).

O que aconteceu

O lance aconteceu no último sábado. Anangonó repreendeu Vega enquanto a equipe deixava o campo durante o empate por 0 a 0 com o Genesis, apontou o dedo em direção ao rosto do companheiro e depois deu um tapa.

Vega se irritou e foi contido pelos companheiros. Ele tentou partir para cima de Anangonó, que era o capitão do Marathón.

Anangonó chegou a pedir desculpas publicamente. "Em meio à intensidade da partida, depois de uma discussão, reagi de uma maneira que nunca deveria ter feito. Não me orgulho. Isso não representa meus valores, nem a forma como construí minha carreira e nem o que sou como pessoa dentro e fora de campo", diz trecho da nota publicada por ele.

A demissão foi oficializada hoje. O Marathón publicou um comunicado nas redes sociais falando sobre a saída do atacante.

O Club Deportivo Marathón informa à sua nobre torcida, meios de comunicação e o público em geral que, depois de uma conversa franca e respeitosa entre as partes, chegou-se a um acordo de rescisão mútua de contrato que vinculava o jogador Juan Anangonó com a nossa instituição. Marathón, em nota oficial

A nota vem após grande pressão da torcida. Os torcedores do clube "invadiram" as redes sociais do Marathón pedindo a expulsão de Anangonó, que disputou 24 jogos e marcou quatro gols pela equipe.

Anangono: Meter goles ❌️



Anangono: Darle una cachetada al que sí mete goles ✅️



Lamentable.pic.twitter.com/z42rZhhcGn -- TDTV (@tdtvhn) April 19, 2025

Veja a nota completa do Marathón

"O Club Deportivo Marathón informa à sua nobre torcida, meios de comunicação e o público em geral que, depois de uma conversa franca e respeitosa entre as partes, chegou-se a um acordo de rescisão mútua de contrato que vinculava o jogador Juan Anangonó com a nossa instituição.

Essa decisão responde ao firme compromisso do clube com a observância e respeito irrestrito dos seus códigos disciplinares internos, os quais foram pilares fundamentais na construção do prestígio e identidade verdolaga ao longo dos anos.

Agradecemos sinceramente a Juan Anangonó por sua entrega, profissionalismo e esforço demonstrado durante o tempo em que vestiu as nossas cores. Desejamos os maiores êxitos a ele em seus futuros desafios profissionais e pessoais.

O Club Deportivo Marathón reitera seu compromisso com a torcida e com os valores que nos têm diferenciado como instituição: respeito, disciplina, lealdade e excelência. Nosso escudo, nossa história e nossa torcida estão por cima de qualquer individualidade.

Marathón é grande por sua torcida e seus princípios."