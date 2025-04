Figueirense perde do Tombense e segue sem vencer na Série C

Nesta segunda-feira, pela segunda rodada da primeira fase da Série C, o Figueirense visitou o Tombense no Estádio Antônio Guimarães de Almeida e perdeu por 3 a 2. Apesar dos gols de Lucas Dias e Marylson, Rafael Silva (2) e Lucas Dias (contra) marcaram para os mandantes.

Com o resultado negativo, o Figueirense seguiu em situação delicada. O time, que ainda não triunfou, é apenas o 14º, com apenas um somado. O Tombense, por sua vez, pulou para a quarta colocação, agora com quatro somados.

O Tombense retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Ituano, pela terceira rodada da Série C. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior. Também pela terceira rodada da competição nacional, mas no sábado, o Figueirense visita o Retrô na Arena de Pernambuco. O jogo está marcado para às 19h30.

O placar foi aberto aos 18 minutos do primeiro tempo, com Rafael Silva. De cabeça, o jogador do Tombense desviou a cobrança de escanteio para o fundo das redes.

Um minuto depois, Lucas Dias, do Figueirense, marcou contra. O atleta tentou afastar o cruzamento e mandou para a própria rede.

O Tombense não parou e fez o terceiro, desta vez aos 30 da etapa inicial. João Pedro levantou para Rafael Silva, que não perdoou e finalizou bonito no canto.

O Figueirense conseguiu diminuir aos 45, ainda do primeiro tempo. Lucas Dias, que havia feito um gol contra, se redimiu ao anotar, de cabeça, o primeiro da equipe.

Os visitantes não pararam e fizeram o segundo com Marylson, após o jogador converter a cobrança de pênalti aos 45 da etapa final.

Em casa, ABC empata sem gols com CSA

O ABC visitou o CSA, também pela segunda rodada da Série C, e empatou por 1 a 1. O tento dos donos da casa foi marcado por Adeílson Maranhão, enquanto Silas fez o dos visitantes. O jogo foi disputado no Estádio Maria Lamas Farache.

Assim, os mandantes seguiram em 12º, agora com dois pontos. O CSA, por sua vez, aparece logo atrás, também com dois somados. Ambas as equipes ainda não triunfaram na competição.