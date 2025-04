Bahia supera Ceará com gol nos acréscimos e vence a primeira no Brasileirão

Nesta segunda-feira, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebeu o Ceará na Arena Fonte Nova e venceu por 1 a 0, já nos acréscimos. Everton Ribeiro foi o autor do gol.

Com o resultado positivo, o Tricolor de Aço conquistou o primeiro triunfo na competição e pulou para 13º, agora com seis pontos. O Vozão, por sua vez, desperdiçou a chance de entrar no G4. Deste modo, seguiu em quinto, com os mesmos sete conquistados.

O Bahia retorna aos gramados na próxima quinta-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela terceira rodada do Grupo F da Sul-Americana. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Ceará encara o São Paulo no próximo sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h30, na Arena Castelão.

O gol do Bahia foi marcado já aos 59 minutos do segundo tempo, com Everton Ribeiro. Após a revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti. Assim, o meia foi para a cobrança e não perdoou.

BAHIA 1 X 0 CEARÁ

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador



Data: 21 de abril de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein



Assistentes: Michael Stanislau e Tiago Augusto Kappes Diel



VAR: Daniel Nobre Bins

Gol: Everton Ribeiro, aos 59 minutos do 2ºT



Cartões amarelos: Ademir e Everton Ribeiro (Bahia); Mugni, Rafael Ramos e Fernando Sobral (Ceará)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago (Luciano Juba); Erick, Acevedo e Rodrigo Neestor (Everton Ribeiro); Ademir (Ruan Pablo), Cauly (Tiago) e Luciano Rodríguez (Erick Pulga)



Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, William Machado e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lucas Lima) e Dieguinho; Aylon (Guilherme Luiz), Mugni (Rômulo) e Galeano (Matheus Araújo); Pedro Raul



Técnico: Léo Condé