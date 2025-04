Bahia supera vaias, vence o Ceará com pênalti polêmico no fim e deixa o Z4

O Bahia superou as vaias e venceu o Ceará por 1 a 0, hoje, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Brasileirão, em jogo marcado por pênalti polêmico.

O triunfo veio com doses de emoção. O Tricolor de Aço conseguiu seu gol já nos acréscimos, em pênalti convertido por Everton Ribeiro e que teve participação decisiva do VAR.

O segundo tempo teve uma hora e um minuto de duração. Muito por causa das paralisações e pela demora na análise do VAR no pênalti a favor do Bahia.

O Bahia conseguiu seu primeiro triunfo no Brasileirão e saiu do Z4. A equipe chegou aos seis pontos e assumiu a 13ª colocação.

O Ceará segue dentro do G6. O Vozão se manteve com sete pontos e fecha a quinta rodada na quinta colocação.

O Bahia volta a campo na quinta-feira, quando recebe o Atlético Nacional, às 21h (de Brasília), pela Libertadores. O Ceará joga só no sábado, em casa, contra o São Paulo, às 18h30, pela sexta rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de poucas chances e teve vaias. As equipes adotaram posturas diferentes: com laterais ofensivos, o Bahia focou nas jogadas pelos lados do campo. Do outro lado, o Ceará tentou acionar Pedro Raul ao máximo. Nada resolveu. O time da casa teve mais a bola, mas não teve domínio da partida. Franco-atirador, o Vozão também pouco fez. Após o apito final da etapa, a torcida do Tricolor de Aço vaiou a equipe.

Cauly e Fernando Sobral em ação durante jogo entre Bahia e Ceará no Brasileirão Imagem: Jhony Pinho/AGIF

O segundo tempo teve muita emoção no fim. A etapa caminhava para um final melancólico e sem muitas emoções. Tudo mudou na reta decisiva. O Bahia se lançou com tudo para o ataque, criou boas oportunidades, porém parou em Fernando Miguel. Exposto, o Tricolor de Aço deu espaços para o Ceará contra-atacar, e Marcos Felipe evitou o pior em uma pontada cearense. O que parecia caminhar para uma noite heroica dos goleiros terminou em glória baiana após pênalti polêmico.

Lances importantes e gols

Na rede pelo lado de fora. Iago foi acionado nas costas da defesa pela esquerda e chegou batendo firme. A bola até balançou a rede, mas pelo lado de fora.

Marcos Felipe voa. Após cruzamento na área do Bahia, Pedro Raul ajeitou para o meio, e Aylon apareceu para completar para o gol. Marcos Felipe voou no canto esquerdo e segurou firme.

Muito perto. Pedro Raul aproveitou indecisão entre Nestor e Acevedo perto do bico esquerdo da área do Bahia e arriscou uma bomba de longe. A bola passou perto da trave e explodiu no ferro que sustenta a rede atrás do gol.

Perdeu! Cauly perdeu a chance mais clara do primeiro tempo. Nestor recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por Luciano Rodriguez e sobrou para o meia chegar finalizando de primeira. Ele pegou mal e isolou.

Milagre! No final do jogo, Everton Ribeiro alçou bola na área, e Ruan Pablo apareceu na segunda trave para completar. A bola tomou o rumo do gol, mas Fernando Miguel salvou com a mão esquerda.

Marcos Felipe também salva. O Ceará puxou contra-ataque no fim da partida, e Pedro Raul deixou Matheus Araújo cara a cara com Marcos Felipe. O meia tentou chute cruzado, ela bateu na perna do arqueiro e saiu em escanteio.

Pênalti! Tiago invadiu a área pela direita do ataque e foi tocado na perna esquerda por Pedro Henrique. O árbitro Rafael Rodrigo Klein não marcou em campo, mas foi chamado pelo VAR e mudou de ideia após análise que durou cerca de três minutos.

Everton Ribeiro decide: 1 a 0. O camisa 10 do Bahia foi para a cobrança, mostrou calma e só deslocou Fernando Miguel para garantir a vitória.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 0 CEARÁ

Data e horário: 21 de abril de 2025, às 20h (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Everton Ribeiro (58'/2°T)

Cartões amarelos: Lucas Mugni, Rafael Ramos, Fernando Sobral, Fabiano Souza (CEA), Ademir, Everton Ribeiro (BAH)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago (Luciano Juba); Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro) e Cauly (Tiago); Ademir (Ruan Pablo) e Luciano Rodríguez (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni

Ceará: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Fabiano Souza; Fernando Sobral (Lucas Lima), Dieguinho e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Aylon (Guilherme Luiz, depois Pedro Henrique) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé