Com um a menos, Criciúma segura empate por 1 a 1 com Novorizontino na Série B do Brasileiro

No fechamento da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira), Novorizontino e Criciúma ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O time catarinense abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas teve um jogador expulso e por isso, precisou fazer de tudo para segurar a igualdade até o final.

De qualquer forma, o resultado mantém o Novorizontino sem derrotas na Série B, agora com seis pontos. Em quatro jogos foram três empates e uma vitória. Já o Criciúma, vem logo abaixo, com quatro. Depois de duas derrotas seguidas nas primeiras rodadas, goleou o Athletic-MG, por 4 a 0, na última rodada e empatou nesta segunda.

Mostrando a qualidade dos dois elencos que prometem brigar pelo acesso no decorrer dessa Série B, o primeiro tempo começou movimentado, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tant, que aos 17 minutos, o Criciúma abriu o placar. Léo Alaba cruzou na medida para Popó, que se adiantou ao zagueiro e testou para a rede.

A partir daí, o Novorizontino se lançou ao ataque em busca do empate. A melhor chance veio aos 24, quando Robson cabeceou e Kauã fez grande defesa. Mas depois dos 31 minutos a pressão aumentou ainda mais, já que o time da casa ficou em vantagem numérica pela expulsão de Popó, que levantou a perna e acertou o rosto de Renato Palm e foi expulso.

Na segunda etapa, nada mudou e depois de tanto tentar, o Novorizontino chegou ao empate. Aos nove minutos, Luis Oyama recebeu na entrada da área e arriscou um chute forte, mandando no cantinho do goleiro Kauã, que não conseguiu chegar na bola. O gol deu ânimo aos donos da casa.

Aos 21, ficaram perto da virada. Waguinho recebeu na área e tentou chute direto, mas Kauã fez mais uma boa defesa. Enquanto isso, o Criciúma se defendia como podia. E, a partida seguiu desta mesma forma e por isso, o duelo terminou com o empate pela contagem mínima.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o Novorizontino recebe o Athletico-PR, às 21h35. No dia seguinte, na sexta-feira, às 19h, o Criciúma encara o Remo, em casa, no Estádio Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 1 CRICIÚMA

NOVORIZONTINO - Airton; Rafael Donato, Renato Palm (Bruno José) e Patrick; Rodrigo Soares (Igor Formiga), Luís Oyama, Jean Irmer (Marlon) e Léo Tocantins (Lucca); Matheus Frizzo, Waguininho e Robson (Nathan Fogaça). Técnico: Umberto Louzer.

CRICIÚMA - Kauã; Rodrigo, Luciano Castan e Marcelo Benevenuto; Léo Alaba (Marcinho), Matheus Trindade (Hudson), Morelli (Luiz Henrique), Juninho e Marcelo Hermes; Popó e Diego Gonçalves (Gabriel Novais). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Popó, aos 17, do primeiro tempo, e Luís Oyama, aos nove minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jean Irmer e Rafael Donato (Novorizontino) e Juninho e Morelli (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Popó (Criciúma).

ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ).

RENDA - R$ 26.755,00.

PÚBLICO - 2.047 total.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).