Sem Payet, Vasco encerra preparação para enfrentar o Lanús pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco encerrou sua preparação visando o confronto contra o Lanús, da Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para o duelo, o técnico Fábio Carille deverá ter ausências importantes.

Dimitri Payet não foi relacionado para o clássico contra o Flamengo após sofrer uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, durante o confronto com o Ceará. O jogador segue em tratamento.

Além dele, Maurício Lemos, com uma fratura na costela, David, que segue se recuperando de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Estrella, em transição após cirurgia, e Tchê Tchê, com um problema familiar, continuam de fora.

?? Manhã de intenso trabalho para encerrar a preparação focada no próximo duelo da Conmebol Sudamericana! ?? Informações sobre ingressos para VASCO x Lanús (ARG) ??https://t.co/Z58ACT9vDE ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/uZ0xfyPROz ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 21, 2025

Por outro lado, Adson treinou normalmente nesta segunda-feira e deve ir para o jogo.

Desta maneira, a provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Jair, Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Vegetti

Na Copa Sul-Americana, o time carioca, invicto com um empate e uma vitória, aparece na segunda colocação do Grupo G, atrás do próprio Lanús. O jogo entre as equipes acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário.