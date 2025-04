Fernando Miguel critica arbitragem após pênalti marcado contra o Ceará: "Brigar com a imagem"

Nesta segunda-feira, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia recebeu o Ceará na Arena Fonte Nova e venceu por 1 a 0. Everton Ribeiro foi o autor do gol para o Tricolor de Aço, de pênalti, já nos acréscimos do segundo tempo.

Após a derrota, o goleiro do Vozão, Fernando Miguel, criticou a decisão da arbitragem.

"É difícil falar depois de ver um pênalti desse. Desculpa, mas para mim é brigar com a imagem. É difícil jogar contra o Bahia e os lances absurdos desses. O pênalti do final, para mim, foi ridículo. Na minha opinião, vendo do campo, aquilo que a gente viu no telão do estádio, não existe um pênalti disso. Mas, enfim, não dá para falar muito mais do que isso também, porque tudo é motivo hoje para jogar contra os atletas, para punir, para fazer alguma coisa", afirmou ao SporTV.

"Agora, assumindo a responsabilidade das derrotas, vamos seguir o nosso trabalho, esperando que a arbitragem melhore, de todo o coração, e que ela deixe de ser protagonista do Campeonato Brasileiro", finalizou.

? Fim de jogo. O Ceará foi superado pelo Bahia por 1 a 0. O próximo desafio é na nossa casa. Vamos juntos, Nação! ? ? Gabriel Silva / Ceará SC#BAHxCSC - 1×0#CampeonatoBrasileiro2025 pic.twitter.com/A9tM4jM00m ? Ceará Sporting Club (@CearaSC) April 22, 2025

O lance do pênalti ocorreu aos 53 minutos da segunda etapa. Tiago foi derrubado na área por Bruno Henrique, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein mandou o gol o jogo seguir. Após a revisão no VAR, ele mudou de decisão e assinalou a penalidade.

O Ceará retorna aos gramados neste sábado, contra o São Paulo, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.