Tombense supera Figueirense e ABC empata com CSA no fechamento da 2ª rodada da Série C

Dois jogos deram fim à segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Na cidade de Tombos (MG), o Tombense conquistou seu primeiro triunfo ao derrotar o Figueirense por 3 a 2. Enquanto isso, em Natal, ABC e CSA empataram sem gols e seguem sem vencer na terceira divisão.

No Estádio Antônio Guimarães de Almeida, o Tombense aproveitou o apagão do Figueirense no primeiro tempo e marcou três gols em 30 minutos. Rafael Silva, duas vezes, e Lucas Dias, contra, anotaram para o time de Tombos.

O time catarinense até esboçou uma reação com Lucas Dias, se redimindo da falha anterior, marcando de cabeça, aos 46 minutos do primeiro tempo. Na parte final do jogo, Marlyson, de pênalti, marcou o segundo gol aos 43 minutos. Depois de empatar na estreia sem gols contra o Retrô, o Tombense chegou a quatro pontos com a vitória e aparece em quarto lugar na tabela. Já o Figueirense ficou no empate com a Ponte Preta, por 1 a 1, na primeira rodada, e com um ponto, ocupa a 18ª colocação, na zona de rebaixamento.

No Frasqueirão, ABC e CSA fizeram um jogo parelho, com um tempo para cada. Os donos da casa viram Betão tirar em cima da linha o gol de Orlando Júnior. Já os alagoanos pararam em chute de Tiago Marques. Curiosamente, cada um marcou um gol já nos acréscimos. Silas, de falta, marcou para o CSA, mas aos 39, Adeilson descontou de cabeça.

Foi o segundo empate da dupla, que aparece com dois pontos na tabela, dividindo a 12ª colocação. Na estreia, tanto o CSA, quanto o ABC ficaram no empate por 1 a 1 contra Anápolis e São Bernardo, respectivamente.

Confira os resultados da 2ª rodada:

SÁBADO

Náutico 0 x 0 Botafogo-PB

Ponte Preta 1 x 0 Retrô

Anápolis 0 x 1 Ituano

Ypiranga 3 x 2 Itabaiana

DOMINGO

Confiança 2 x 1 Caxias

Floresta-CE 0 x 2 Londrina

Maringá 1 x 0 São bernardo

Brusque 1 x 0 Guarani

SEGUNDA-FEIRA

Tombense 3 x 2 Figueirense

ABC 1 x 1 CSA