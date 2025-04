Após sequência como titular, Chermont emenda terceiro jogo na reserva do Santos

O lateral direito JP Chermont perdeu o posto de titular no Santos. Após sequência entre os 11 iniciais, o jovem foi reserva nas últimas três partidas do Peixe.

O defensor de 19 anos iniciou o clássico contra o São Paulo, no último domingo, no Morumbis, na reserva, assim como no duelo contra o Atlético-MG. Na derrota para o Fluminense, quando a série começou, ele sequer entrou em campo.

Chermont sentou no banco de reservas do Peixe após uma sequência de sete jogos como titular. O defensor iniciou a série contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista, e a encerrou contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Neste período, contribuiu com uma assistência e recebeu três cartões amarelos, sendo dois pela liga nacional e um pelo Estadual.

O Santos volta a campo no próximo domingo, para enfrentar o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. pic.twitter.com/VDDUI9q0SU ? Santos FC (@SantosFC) April 20, 2025

Ao todo, o lateral soma 13 jogos no ano, sendo dez como titular. Os números são os mesmos de Léo Godoy, que assumiu a posição nestes últimos três compromissos do Santos.

A chegada de Godoy, inclusive, aumentou a concorrência no setor. Antes, em 2024, Chermont era titular absoluto do Alvinegro Praiano. O menino da Vila disputou 36 partidas, sendo 23 no 11 inicial, e anotou dois gols e quatro assistências.

Chermont tem a semana para impressionar nos treinos e reconquistar a vaga de titular no Santos. O Peixe volta a campo no próximo domingo, contra o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. O duelo, válido pela sexta rodada do Brasileiro, está marcado para as 20h30 (de Brasília).