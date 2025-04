Avaí supera Amazonas e mantém invencibilidade na Série B

Nesta segunda-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí visitou o Amazonas na Arena da Amazônia e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Alef Manga e João Pedro.

Com o resultado positivo, o time de Santa Catarina manteve a invencibilidade na competição (duas vitórias e dois empates) e pulou para a quarta colocação, agora com oito pontos. Porém, há equipes logo atrás que ainda jogam na rodada. Por outro lado, o Amazonas seguiu em situação complicada. O time, que ainda não triunfou, é apenas o 17º, com um ponto conquistado.

O Avaí retorna aos gramados no próximo sábado, contra o América-MG, pela sexta rodada da Série B. A bola rola às 20h (de Brasília), na Ressacada. Também pela sexta rodada, mas no domingo, o Amazonas duela com o Atlético-GO. O jogo está marcado para às 21h, na Arena da Amazônia.

O placar foi aberto logo aos sete minutos, com Alef Manga. O atleta recebeu de Cléber, dominou e finalizou da entrada da área, sem chances de defesa para o goleiro Renan.

Já aos 49, ainda da etapa inicial, foi a vez de João Pedro marcar. O jogador do Avaí aproveitou o vacilo da defesa do Amazonas, roubou a bola e não perdoou.

O Amazonas ainda teve o Bozó expulso. O camisa 21 deixou o gramado aos 31 minutos do segundo tempo.