LDU x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

O Flamengo volta a campo na noite desta terça-feira para enfrentar a LDU. A partida da terceira rodada do grupo C da Libertadores será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A bola vai rolar a partir das 19h (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo entre LDU e Flamengo pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e da plataforma Disney+ (Streaming).

Surpreendido pelo Central Córdoba no Maracanã na segunda rodada, o Rubro-Negro perdeu a liderança do grupo e caiu para o terceiro lugar. A LDU lidera o grupo C com quatro pontos, mesma contagem da equipe argentina. O Flamengo vem logo atrás com três pontos.

O Central Córdoba é favorito atuando em casa na rodada contra o lanterna Deportivo Táchira-VEN. Assim, se os argentinos vencerem, um revés no Equador deixaria o Fla quatro pontos atrás dos líderes. Por outro lado, um empate não será um mal resultado, já que o Rubro-Negro fará mais dois jogos em casa nesta fase e só um fora.

O técnico Filipe Luis, entretanto, quer sua equipe em busca da vitória, embora ciente do histórico desfavorável do Mais Querido na altitude de Quito. Em seis ocasiões, o Flamengo só venceu uma partida, contra a própria LDU, mas perdeu quatro e empatou uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

Para se recuperar na Libertadores, o Flamengo não contará com alguns jogadores. Além do lateral esquerdo Viña, que se recupera de uma cirurgia no joelho, Filipe Luis não terá Alex Sandro, De La Cruz e Allan à disposição. O primeiro sofreu um edema na coxa esquerda e os outros dois têm limitações para atuar na altitude e serão poupados.

Do lado equatoriano, o técnico Pablo Sánchez não esconde a importância da Libertadores para o clube e escalou apenas três titulares na vitória sobre o Aucas por 3 a 1, na última sexta-feira, pelo nacional. O treinador não terá desfalques e escalará sua força máxima nesta terça-feira.

A LDU estreou com um empate sem gols contra o Central Córdoba, na Argentina, e venceu em casa o Deportivo Táchira por 2 a 0 na segunda rodada. Já o Fla venceu o Táchira fora de casa por 1 a 0 e perdeu para o Córdoba por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA



LDU-EQU X FLAMENGO-BRA

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador)



Data: Terça-feira, 22 de abril de 2025



Horário: 19h00 (de Brasília)



Árbitro: Derlis López (PAR)



Assistentes: Milciades Saldivar (PAR) e Nadia Weiler (PAR)



VAR: Juan Lara (CHI)

LDU: Valle, de La Cruz, Adé, Allala e Quiñónez; Gruezo, Ramírez, Villamil, Alzugaray e Alvarado; Aléx Arce



Técnico: Pablo Sánchez

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Danilo), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Michael



Técnico: Filipe Luis