Com novidades, Corinthians se reapresenta e abre preparação para duelo contra o Racing-URU

Após folgar no último domingo, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. Com duas novidades em campo, o elenco alvinegro iniciou a preparação para o duelo contra o Racing, do Uruguai, válido pela Copa Sul-Americana.

Na atividade, o Timão pôde contar com dois reforços importantes. Hugo Souza, em recuperação de uma lesão de grau 2 no músculo retofemoral da coxa direita, e Igor Coronado, que trata um trauma no ombro esquerdo, estão no processo de transição física. Em fotos, ambos apareceram treinando no gramado. O goleiro, inclusive, foi visto treinando com bola.

Os jogadores iniciaram o dia com um trabalho de força na academia do CT e, depois, rumaram ao gramado para o aquecimento. Na sequência, o técnico interino Orlando Ribeiro aplicou um exercício de posse de bola e outro de enfrentamento em campo reduzido.

Para o confronto, o Corinthians terá retornos importantes. O lateral direito Matheuzinho e o volante José Martínez ficam à disposição - ambos cumpriram suspensão na última rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, também fica a expectativa quanto às voltas de Hugo Souza e Coronado.

Por outro lado, o Timão deve seguir tendo a baixa do meia Rodrigo Garro, que está em tratamento de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Já Talles Magno, que se recupera de um quadro de pneumonia, é dúvida.

O elenco alvinegro ainda terá mais dois de preparação para o embate. O Corinthians recebe o Racing-URU nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Grupo C da Sul-Americana.

O Timão não teve um bom início na Sul-Americana e ocupa a terceira posição no Grupo C, com apenas um ponto somado. O Alvinegro paulista foi derrotado em casa pelo Huracán-ARG na primeira rodada e, na sequência, empatou com o América de Cali, na Colômbia.