Sem titulares, Fluminense divulga lista de relacionados para duelo pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, após o empate por 1 a 1 contra o Vitória, no Maracanã, pelo Brasileirão, o Fluminense divulgou a lista de relacionados, sem nenhuma peça titular, para o duelo com o Union Española-CHI, pela Sul-Americana.

Os principais jogadores descansam para o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado. Com isso, o restante do elenco, que realizou um treino antes de embarcar com destino ao Chile, recebe a oportunidade de entrar em campo.

Além dos jogadores, o técnico Renato Gaúcho também não viajou com a delegação. Deste modo, o time será comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes.

O jogo está marcado para esta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal de La Florida.

Veja a lista de relacionados para o duelo contra a Union Española:

Goleiros: Gustavo Ramalho, Vitor Eudes, Kevyn Vinicius

Laterais: Julio Fidelis, Leo Jance, Vagno

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schuindt, Gustavo Cintra, Manoel, Thiago Santos

Volantes: Bernal, Dohmann, Nonato, Wallace Davi

Meias: Lezcano, Thiago Henrique, Fabio Henrique

Atacantes: Everaldo, Kelwin, Keno, Serna, Lavega, Paulo Baya, Wesley Natã, Keven