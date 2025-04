No tie-break, Osasco vence o Minas e força terceiro jogo na semifinal da Superliga feminina

Nesta segunda-feira, o Osasco venceu o Minas por 3 sets a 2, com parciais de 33/31, 23/25, 22/25, 30/28 e 15/13, pelo segundo jogo da semifinal da Superliga feminina, no Ginásio José Liberatti.

Com o triunfo, a equipe paulista impediu que o Minas avançasse à grande decisão devido ao formato melhor de três da competição (equipe mineira venceu o primeiro duelo).

O terceiro e decisivo duelo ocorre nesta sexta-feira, às 18h (de Brasília), na Arena UniBH, em Minas Gerais.

O jogo

O Osasco abriu vantagem no início do primeiro set. Porém, o Minas buscou a reação e virou a parcial para 24 a 22. Quando tudo parecia resolvido, as visitantes conseguiram virar o set e fechar em 33 a 31.

O segundo set seguiu disputado com as duas equipes próximas. O Minas abriu vantagem no placar e fechou em 25 a 23.

Já no terceiro set, o time mineiro não deu brechas ao Osasco. Com grande atuação de Peña e Kisy, o Minas não deixou as mandantes crescerem na parcial, fechando o set em 25 a 22.

Assim como foi no primeiro set, o Osasco mostrou poder de reação. Atrás do placar pela maior parte da parcial, a equipe da casa salvou diversos match points e triunfou por 30 a 28.

Já no tie-break, o Osasco assumiu a vantagem na reta final e fechou em 15 a 13 para forçar o terceiro jogo na série.