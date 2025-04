Wagner Leonardo tem lesão confirmada e vira desfalque do Grêmio

Nesta segunda-feira, o Grêmio confirmou que o zagueiro Wagner Leonardo sofreu uma lesão de grau I do músculo pectíneo do quadril direito. O atleta já iniciou tratamento com o departamento de fisioterapia do clube.

Wagner Leonardo sofreu a lesão no empate da equipe com o Internacional por 1 a 1, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador deixou o gramado aos 29 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Kannemann.

BORA, TRICOLOR! ???? Manhã de treino com duelos 1×1, troca de passes e confrontos com vantagem numérica. pic.twitter.com/wal6rR2NN3 ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 21, 2025

Além do argentino, o Grêmio conta com outros três atletas para a posição. São eles: Jemerson, Gustavo Martins e Viery.

O zagueiro se junta a Rodrigo Ely, que se recupera de grave lesão no joelho, no departamento médico.

A equipe gaúcha volta aos gramados nesta quinta-feira, contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina.