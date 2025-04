Tite dá sinal positivo para negociar e vira nova prioridade do Corinthians para substituir Ramón

A diretoria do Corinthians tem uma nova prioridade para substituir Ramón Díaz, demitido na última semana. Trata-se de Adenor Leonardo Bacchi, o Tite. O técnico se mostrou aberto a ouvir a proposta que o clube tem a oferecer, fato que animou a alta cúpula alvinegra e provocou uma mudança de rota.

Na última semana, o nome do treinador havia sido colocado na mesa, mas as negativas a tantos convites nos últimos anos deixaram dirigentes do Timão inseguros. Além disso, também havia a informação de que Tite tem negociado com representantes de equipes árabes.

O que fez a diretoria modificar o planejamento na busca por um novo treinador foi, justamente, a sinalização positiva de Tite em conversar. Com isso, ele passou a ser o plano A para ocupar a vaga deixada por Ramón Díaz.

Diante da nova prioridade, as conversas iniciais com o estafe do técnico Dorival Júnior, que era o principal candidato a ocupar o comando técnico do Corinthians, estagnaram. O nome do treinador, entretanto, ainda não foi totalmente descartado. O clube tem receio de ficar refém de alguma resposta e, por isso, quer manter opções no radar, enquanto investe em uma determinada negociação.

O Corinthians pretende contratar um técnico que tenha condições de dar estabilidade ao clube e desenvolver um trabalho de médio a longo prazo. A diretoria espera trazer um profissional que sequer tenha problema interno no caso do presidente Augusto Melo sofrer um impeachment em algum momento neste período. A intenção é oferecer um contrato com vencimento para dezembro de 2026, independentemente do nome escolhido.

Tido por muitos como o maior técnico da história do Corinthians, Tite soma três passagens pelo Timão. Ao todo, foram seis títulos conquistados: uma Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), dois Brasileiros (2011 e 2015), um Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Por ora, enquanto a diretoria alvinegra não chega a uma definição, Orlando Ribeiro, técnico do sub-20, é quem comanda o time profissional. O treinador já esteve à beira do gramado na vitória por 2 a 1 contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, e deve permanecer no comando contra o Racing-URU, nesta quinta-feira, pela Sul-Americana, caso um novo nome não seja contratado.