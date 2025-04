Vôlei Renata inicia disputa por vaga na grande decisão da Superliga masculina

O Vôlei Renata segue tentando fazer história na Superliga Masculina. Nesta terça-feira, os campineiros iniciam a busca por sua segunda final de competição consecutiva na abertura da série de semifinal contra Suzano, às 18h (de Brasília), no Ginásio do Taquaral, em Campinas.

O duelo terá transmissão do SporTV, da VBTV e da CBN Campinas.

Finalista na temporada 2023/2024 e também na temporada 2015/2016, o Vôlei Renata vai para sua sexta disputa de semifinal de Superliga em sua história. Nesta temporada, os campineiros avançaram para a fase semifinal ao eliminar Joinville, fazendo 2 a 1 na série com vitória por 3 a 2, na última quinta-feira. Assim como na fase anterior, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos.

"Os playoffs são muito diferentes da temporada normal, são jogos mais intensos e é uma experiência muito boa. Quando você vai para os playoffs, você já tem muito estudos dos adversários e acaba que fica um jogo mais marcado, por que os dois times já se conhecem muito bem", comenta o central Léo, remanescente da temporada passada.

"A união foi uma das coisas que a gente preservou da temporada passada. A união e a cumplicidade foram coisas que a gente trouxe da temporada passada. Isso é um diferencial, é difícil um grupo tão novo ser tão unido quanto a gente", acrescenta o camisa 13, que apesar da pouca idade, apenas 22 anos, o central vai para a terceira disputa de semifinal de Superliga na carreira.

"Na temporada passada a gente sofreu muito, mas quando o time teve de aparecer, ele apareceu e foi em um momento maravilhoso. O time deste ano é muito mais equilibrado do que o da temporada passada, nós perdemos só uma vez dois jogos em sequência e depois sempre nos recuperamos quase que imediatamente e é um time que tem uma variante da temporada passada, é um time que saca melhor. Esse ano jogamos de um jeito muito mais agressivo", avalia o técnico Horacio Dileo.

Como teve melhor campanha, o Vôlei Renata tem a possibilidade de fazer dois jogos diante sua torcida. O segundo jogo acontece na Arena Suzano, na Grande São Paulo, no próximo sábado (26), às 21 horas. A terceira e decisiva partida está marcada para dia 26 (terça-feira), às 21 horas, novamente em Campinas.

"É um confronto novo para a gente, nós não tomamos em conta nada do que aconteceu contra eles até agora, seria um erro muito grande da nossa parte. Sabemos também que vão ser jogos muito equilibrados, muito definidos no detalhe. Tirar um dos favoritos para ganhar a Superliga, uma equipe montada para ganhar a Superliga, com um investimento muito alto não é fácil. Eles conseguiram a classificação e, com autoridade, fora de casa. Sabemos que vai ser uma série fechada e definida nos detalhes", acrescenta Dileo.

O Vôlei Renata tem um histórico contra Suzano na temporada. Os times se enfrentaram no Paulista, na Copa Brasil e na Superliga, com jogos decisivos. Foram seis jogos, com cinco vitórias campineiras.