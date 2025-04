Flamengo finaliza preparação no Equador para duelo com a LDU pela Libertadores

Nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, o Flamengo realizou o último treino antes de encarar a LDU, pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores.

Para a partida, Alex Sandro, Allan e De la Cruz desfalcam o Rubro-Negro. O lateral se recupera de um edema na coxa esquerda. Já os meias foram preservados pelo técnico Filipe Luís.

Com a ausência de Alex Sandro, a vaga na lateral fica em aberto. No clássico contra o Vasco, o comandante optou por começar com Ayrton Lucas de titular, que saiu aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada de Varela.

O Flamengo busca se recuperar da surpreendente derrota por 2 a 1 para o Central Córdoba, no Maracanã, em sua última partida pela Libertadores. A equipe carioca se encontra na terceira posição do Grupo C, com três pontos.

A partida contra a LDU está marcada para às 19h (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador.