Atacante do Corinthians, Talles Magno recebe alta médica após internação por pneumonia

O atacante Talles Magno, do Corinthians, recebeu alta médica após apresentar melhora em seu estado de saúde. O jogador estava internado desde a última quarta-feira, data da derrota para o Fluminense, devido a um quadro de pneumonia.

Talles Magno passou os últimos quatro dias internado no Hospital Vila Nova Star, localizado na Zona Sul de São Paulo. Nesta segunda-feira, portanto, recebeu alta médica.

Devido ao quadro de saúde, o camisa 43 foi desfalque na vitória do Corinthians contra o Sport no último sábado, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda não se sabe se o atacante reunirá condições de jogo para estar à disposição contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana, às 19h (de Brasília) desta quinta-feira. A tendência, porém, é que o atleta siga sendo ausência.

Na atual temporada, Talles Magno já disputou 20 partidas com a camisa do Corinthians, com cinco gols marcados e uma assistência distribuída. O camisa 43, inclusive, é o vice-artilheiro do time no ano, atrás somente de Yuri Alberto, que soma oito gols.

Além de Talles, também estão no departamento médico o goleiro Hugo Souza (lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita), e os meias Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito) e Igor Coronado (trauma no ombro esquerdo).