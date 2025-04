Troca de chassis marca fim de semana de Gabriel Bortoleto na Arábia Saudita

O jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, de 20 anos, enfrentou um fim de semana repleto de desafios em sua primeira participação no Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1, disputado entre os dias 18 e 20 de abril, no circuito urbano de Jeddah.

A programação teve início na sexta-feira com a primeira sessão de treinos livres (FP1), na qual Bortoleto completou 23 voltas, registrando o tempo de 1min31s038 e encerrando na 20ª colocação. Contudo, uma falha técnica inesperada interrompeu sua evolução na pista: um vazamento de combustível identificado após o FP1 impediu sua participação na segunda sessão (FP2).

"Foi frustrante perder tempo de pista, principalmente por ser minha primeira vez pilotando aqui em Jeddah com um carro de Fórmula 1. A equipe trabalhou incansavelmente para resolver o problema e sou muito grato a todos pelo esforço. Ainda assim, consegui algumas voltas no FP1 para começar a me familiarizar com o traçado", afirmou o piloto.

No sábado, após mais uma sessão de treinos (FP3), Bortoleto teve dificuldades durante a classificação (Q1), marcada por contratempos inesperados. Mesmo com o carro pronto após a troca de chassi, sua tentativa de avançar à próxima fase foi comprometida: o brasileiro foi atrapalhado por um saco plástico na pista e, na volta seguinte, um erro ao tentar aproveitar o vácuo de outro competidor resultou em uma rodada. Ele encerrou a qualificação em 20º lugar, com o tempo de 1min29s462.

"A equipe fez um trabalho incrível para me colocar na pista, mas cometi um erro no momento decisivo. Estamos sempre buscando o limite, e hoje isso não funcionou. Não ter participado do FP2 e das simulações de corrida com certeza dificultou o nosso fim de semana", avaliou Bortoleto.

No domingo, Gabriel largou com pneus médios, mas precisou parar logo na primeira volta, durante a entrada do Safety Car, para montar compostos duros. Com uma estratégia de apenas uma parada, completou as 50 voltas da corrida na 18ª posição, registrando sua melhor volta em 1min34s447.

"O desgaste dos pneus foi intenso no final, e meu foco era levar o carro até o fim. Apesar das dificuldades, esse fim de semana foi um grande aprendizado. Cada sessão é crucial e o apoio da equipe tem sido fundamental. Agora é hora de descansar, reavaliar e seguir em frente com ainda mais determinação. Estarei pronto para lutar em Miami, levando tudo o que aprendi nestas minhas primeiras corridas na F1," concluiu o piloto brasileiro.

O próximo desafio de Gabriel Bortoleto será no Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, previsto para acontecer entre os dias 2 e 4 de maio.