Flaco López marca em nova chance como titular e se iguala a Estêvão na artilharia do Palmeiras

Flaco López marcou um dos gols da vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, por 2 a 1, na noite do último domingo. O camisa 42 do Verdão entrou em campo como um dos titulares do técnico Abel Ferreira para o duelo da quinta rodada d Campeonato Brasileiro, que aconteceu na Arena Castelão. Ao balançar a rede, o argentino igualou-se a Estêvão como artilheiro do clube no ano.

O resultado fez o Verdão alcançar a sexta vitória seguida na temporada, a quarta no Brasileirão. Com isso, a equipe alviverde chegou aso 13 pontos e chegou à liderança da competição, com um empate (Botafogo) e quatro vitórias (Sport, Corinthians, Internacional e Fortaleza).

Antes de Flaco López marcar, Facundo Torres foi o responsável por abrir o placar. O Fortaleza diminuiu com Deyverson, e Weverton ainda salvou o Verdão de um empate defendendo um pênalti de Lucero já nos acréscimos da segunda etapa.

Flaco López balançou as redes aos 13 minutos do segundo tempo. Ele recebeu lançamento de Estêvão, avançou na área, driblou David Luiz e bateu rasteiro, no canto de João Ricardo. Com esse tento, ele chegou a seu sexto gol na temporada, o segundo no brasileiro, igualando-se a Estêvão no topo do ranking de artilheiros do ano. Flaco ainda marcou outros quatro gols no Estadual.

Ao todo, o argentino tem 18 jogos (dez como titular), seis gols e três assistências. Esses números fazem dele o jogador do Palmeiras com maior participação em gols (9). De acordo com dados do Sofascore, Flaco precisa de 106 minutos para participar de um gol. Além disso, nesses jogos, tem 56% de aproveitamento na conversão de grandes chances (5 de 9), além de 36 finalizações (16 no gol) e 42 duelos aéreos ganhos.

? Flaco López é o líder em gols e participações em gols do @Palmeiras em 2025! ??? ? 18 jogos (10 titular)

? 6 gols (!)

? 3 assistências

? 9 participações em gol (!)

? 106 mins p/ participar de gol (!)

? 5/9 grandes chances convertidas (56%!)

? 36 finalizações (16 no... pic.twitter.com/ka5LNjTIjh ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 20, 2025

Depois de ser titular em 2023, Flaco López "perdeu" a vaga neste ano após a chegada de Vitor Roque, que ainda não conseguiu desencantar com a camisa palmeirense. Contudo, com um calendário extenso e intenso, o técnico Abel Ferreira se vê com necessidade de rodar o elenco e dar minutos a todos do plantel, como foi o caso nas ocasiões em que Flaco entrou como titular (contra Sport e Fortaleza).

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Bolívar, pela terceira rodada da Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Na fase de grupos, o Verdão tem 100% de aproveitamento em dois jogos e lidera o Grupo G, de forma isolada, com seis pontos.