Quatro nadadores brasileiros alcançam índice para o Mundial nos 400m livre

Nesta segunda-feira, durante o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação - Troféu Maria Lenk, disputado no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro, Maria Fernanda Costa, Gabrielle Roncatto, Guilherme Costa e Stephan Steverink, nos 400m livre, alcançaram o índice para disputar o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura.

Durante a disputa do feminino, Maria Fernanda marcou 4min06s30, enquanto Gabrielle apareceu logo atrás, ao registrar 4min06s53. Ambas alcançaram o índice com folga, já que a marca mínima exigida é de 4min10s23.

"Não foi o meu melhor tempo, nem o tempo que eu esperava fazer aqui, mas estou feliz de encaminhar minha vaga para mais um Mundial já logo no primeiro dia de Maria Lenk", disse Maria Fernanda.

Do outro lado, nos 400m livre masculino, o tempo mínimo para ser atingido é de 3min48s15. Assim, Guilherme Costa, também conhecido como "cachorrão", garantiu sua vaga ao Mundial após fechar com 3min45s35. Stephan Steverink, por sua vez, fez em 3min47s21. O campeão da prova foi o Samuel Short. O australiano registrou o tempo de 3min44s16.

"É o meu melhor tempo nadando no Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo para chegar bem no Mundial. Agora é fazer o planejamento estabelecido, fazer altitude e melhorar ainda mais", falou Cachorrão.

O Troféu Maria Lenk ocorre até o próximo sábado, com as eliminatórias marcadas para as 9h30 e as finais a partir das 18h (de Brasília).