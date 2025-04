Libertad x São Paulo: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores

O São Paulo visita o Libertad, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola no Estádio Tigo La Huerta, em Assunção, no Paraguai.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão da Globo (TV aberta), da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (serviço de streaming). O torcedor também pode acompanhar o lance a lance detalhadamente no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O São Paulo vai a campo embalado por, enfim, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Tricolor bateu o Santos por 2 a 1 no último domingo e chegou aos sete pontos na competição nacional. No duelo pela Libertadores, o time comandado por Zubeldía visa a liderança do Grupo D, já que tem quatro pontos e mede forças com o líder, que tem seis.

Para o confronto contra o Libertad, o São Paulo não poderá contar com algumas peças importantes. Lucas Moura, fora desde o início de março por conta de um problema no joelho direito, segue com dores e é desfalque.

Além do camisa 7, o Tricolor está sem Oscar, que segue em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, Luiz Gustavo, que trata um quadro de tromboembolismo pulmonar, Pablo Maia, em recuperação de uma cirurgia no ligamento do tornozelo direito, e Calleri, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e tem cirurguia programada para esta quarta.

O Libertad, por sua vez, não tem nenhum desfalque. O time paraguaio, porém, sofreu sua primeira derrota no campeonato nacional no último confronto, ao perder de 3 a 1 contra o Guaraní. A equipe defende a liderança de seu grupo na Libertadores.