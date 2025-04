Bahia marca no último lance, bate o Ceará e desencanta no Brasileiro

Com gol de Everton Ribeiro no último lance, de pênalti, aos 58 minutos do segundo tempo, o Bahia superou o Ceará, por 1 a 0, nesta segunda-feira, e conquistou o seu primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Apesar dos três pontos, o duelo que marcou o encerramento da quinta rodada foi morno na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, com poucas chances para os dois lados.

Com o resultado, o Bahia deixou a zona de rebaixamento e subiu para o 13º lugar, com seis pontos. Já o Ceará saiu na bronca com a arbitragem e conheceu sua segunda derrota, aparecendo em quinto lugar, com sete pontos.

O lance do pênalti mudou a história do jogo, aos 54 minutos. Tiago entrou na área pelo lado direito e tropeçou no pé de Fabiano Souza. O VAR recomendou a revisão e o árbitro preferiu pelo pênalti, cobrado com maestria.

O Bahia começou o duelo com mais posse de bola e com volume ofensivo. Tiago foi quem deu a primeira finalização, acertando a rede, porém do lado de fora. No lance seguinte, Nestor arriscou e Fernando Miguel encaixou. O Ceará era mais conservador, priorizando o setor defensivo e buscando as saídas pelo lado de campo.

Com o passar do tempo, o jogo caiu de rendimento, com muitas disputas de bola, principalmente no meio de campo. O time cearense levava vantagem nos desarmes, mas não conseguia encaixar um contra-ataque e surpreender. Na ida ao intervalo, a torcida vaiou o time da casa.

A partida voltou morna na segunda etapa, com poucas emoções. As entradas de Everton Ribeiro e Juba até deram mais dinâmica ao Bahia, mas o time seguiu sem efetividade, preso na marcação do Ceará, que, por sua vez, pecava na saída de bola e não conseguia contra-atacar o adversário.

Com a paciência da torcida se esgotando, o Bahia se lançou ao ataque. O jovem Ruan Pablo, que tinha acabado de entrar, parou em grande defesa de Fernando Miguel. O Ceará também se animou na reta final e conseguiu encaixar um ataque em velocidade, mas Matheus Araújo ficou sem ângulo e chutou em cima de Marcos Felipe. A emoção ficou para os acréscimos, quando o VAR recomendou pênalti em Tiago. Após confirmação, Everton Ribeiro converteu e deu ao Bahia os três pontos na partida.

O Bahia volta a campo na quinta-feira, às 21h, pela Libertadores, diante do Atlético Nacional-COL, na Arena Fonte Nova. Pelo Brasileiro, atua no domingo, às 18h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Já o Ceará encara o São Paulo, no sábado, às 18h30, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 CEARÁ

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago (Luciano Juba); Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro) e Cauly (Tiago); Ademir (Ruan Pablo) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga). Técnico: Rogério Ceni.

CEARÁ - Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Diego, Fernando Sobral (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Rômulo); Aylon (Guilherme) (Pedro Henrique), Pedro Raul e Galeano (Matheus Araújo). Técnico: Léo Condé.

GOL - Éverton ribeiro, pênalti, aos 58 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ademir e Everton Ribeiro (Bahia); Lucas Mugni, Fernando Sobral e Rafael Ramos (Ceará).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 787.101,00.

PÚBLICO - 28.047 torcedores.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).