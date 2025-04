Ídolo do Corinthians, Deives anuncia aposentadoria do futsal ao fim do ano: "Chegou a hora"

Uma bela trajetória no Corinthians está se aproximando do fim. Nesta segunda-feira, o ídolo alvinegro do futsal, Deives Moraes, anunciou a aposentadoria das quadras ao final desta temporada. A decisão foi divulgada por meio de vídeo publicado nas redes sociais do clube.

"Chegou a hora, a hora que a gente sabe que um dia vai chegar, mas que mesmo assim, é difícil colocar em palavras. Foram anos vestindo essa camisa. Caindo, levnatando, lutando e vencendo. Aqui, eu não fui só um jogador. Fui mais um do bando, fui família. O Parque São Jorge virou a minha segunda casa, e o Corinthians, o meu maior orgulho. Carrego cada título com muita gratidão, mas carrego ainda mais forte o carinho da Fiel Torcida, porque é para vocês que tudo isso aqui fez sentido", afirmou o jogador na publicação.

Deives Moraes atua como pivô e é o capitão da equipe de futsal do Corinthians. Hoje aos 40 anos, ele afirmou que sua trajetória nas quadras chegará ao fim em dezembro e se declarou ao Timão.

"Talvez a quadra sinta minha falta, mas sentirei muito mais falta de estar aqui na quadra. Em dezembro, minha trajetória como atleta profissional termina. Mas uma coisa eu tenho certeza: meu amor por esse clube jamais vai acabar", enfatizou o atleta.

Deives acumula duas passagens pelo Corinthians - a primeira entre 2015 e 2016, e a segunda de 2018 até os dias atuais. Ao todo, o atleta já disputou 18 finais com a camisa do Timão, tendo conquistado 14 títulos.

Nesta terça-feira, com Deives, o time de futsal do Timão volta às quadras para enfrentar o Campo Mourão, pela rodada de estreia da Liga Nacional de Futsal (LNF), no Ginásio Wlamir Marques. O camisa 10, então, convocou a torcida para o que serão seus últimos jogos defendendo a camisa alvinegra.

"E enquanto esse dia não chega, eu convido cada um de vocês a entrar aqui na quadra comigo. Jogo a jogo, passo a passo, vivendo o Corinthians. Vamos viver juntos cada momento dessa temporada, porque ainda temos muita história para escrever. Todos juntos. Obrigado Corinthians, por fazer do Deives Moraes, parte da sua história. Eu te amo", finalizou Deives.