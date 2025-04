NBB divulga agenda e transmissões da primeira semana dos playoffs

Após 306 jogos na temporada regular, os 16 melhores times do NBB 2024/25 entram em quadra para os playoffs. O mata-mata começa nesta terça-feira e promete muita emoção. As séries de oitavas de final serão em uma melhor de cinco jogos, com o primeiro jogo na casa da equipe com campanha inferior.

Vamos para o momento mais importante da temporada! ? Confira as datas, horários, locais e transmissões dos #PlayoffsNBB! Qual dessas séries você não pode deixar de acompanhar? ?#OBasqueteAconteceAqui pic.twitter.com/c0QKpwlly6 ? NBB CAIXA (@NBB) April 21, 2025

Confira o calendário de jogos e transmissões:

Terça-feira (22/04)



19h30 - Unifacisa x Pinheiros - Arena Unifacisa - YouTube NBB, Rede Ita e BasquetPass



20h15 - Paulistano/CORPe x Bauru Basket - Antonio Prado Jr. - ESPN e BasquetPass

Quarta-feira (23/04)



19h30 - Farma Conde/São José Basketball x R10 Score Vasco da Gama - Farma Conde Arena - YouTube NBB e BasquetPass



20h30 - Caxias do Sul Basquete x Flamengo - Ginásio do Sesi - sportv, FlamengoTV+ e BasquetPass

Quinta-feira (24/04)



19h30 - Pato Basquete x Sesi Franca - Ginásio do Sesi - YouTube NBB e BasquetPass



20h - São Paulo x CAIXA/Brasília Basquete - MorumBis - BasquetPass e Dois Por Cento TV

Sexta-feira (25/04)



19h30 - Bauru Basket x Paulistano/CORPe - Panela de Pressão - YouTube NBB e BasquetPass



20h - Pinheiros x Unifacisa - Poliesportivo Henrique Villaboim - YouTube NBB, Rede Ita e BasquetPass



20h - Corinthians x Ceisc/União Corinthians - Wlamir Marques - YouTube NBB e BasquetPass

Sábado (26/04)



17h - R10 Score Vasco da Gama x Farma Conde/São José Basketball - São Januário - TV Cultura, YouTube NBB e BasquetPass



18h - Desk Manager Mogi Basquete x KTO Minas - Prof. Hugo Ramos - YouTube NBB e BasquetPass

Domingo (27/04)



11h - Pinheiros x Unifacisa - Poliesportivo Henrique Villaboim - YouTube NBB, Rede Ita e BasquetPass



11h - Flamengo x Caxias do Sul Basquete - Tijuca Tênis Clube - sportv, FlamengoTV+ e BasquetPass



18h - Bauru Basket x Paulistano/CORPe - Panela de Pressão - YouTube NBB e BasquetPass