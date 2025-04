Com um a mais, Novorizontino busca empate contra o Criciúma pela Série B

O Novorizontino empatou com o Criciúma por 1 a 1 nesta segunda-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Jorge Ismael de Biasi. Popó balançou as redes para os visitantes, enquanto Luís Oyama empatou para os mandantes.

Com o resultado, a equipe do interior paulista ocupa a décima posição, com seis pontos. Do outro lado, o Criciúma está em 13º lugar, com quatro unidades.

O Novorizontino volta a campo nesta quinta-feira, contra o Athletico-PR. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi. O Criciúma, por sua vez, enfrenta o Remo, no Estádio Heriberto Hulse, às 19h de sexta-feira. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.

O jogo

A equipe visitante abriu o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento, Werik Popó subiu livre e cabeceou para o fundo das redes.

Já aos 31, Popó acertou um chute no rosto de Renato Palm e foi expulso.

O Novorizontino chegou ao gol de empate aos nove minutos da segunda etapa. Luís Oyama recebeu passe de Matheus Frizzo fora da área e mandou para o gol.