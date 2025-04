Grêmio oficializa a contratação de Mano Menezes

Mano Menezes é o novo técnico do Grêmio. Nesta segunda-feira, o Tricolor oficializou a contratação do ex-treinador do Fluminense. O comandante firmou vínculo com a equipe gaúcha até o final de 2025.

O treinador chega para substituir Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira. Ele traz consigo os auxiliares técnicos Sidnei Lobo e Thiago Kosloski, além do preparador físico Flavio de Oliveira.

MANO MENEZES É DO GRÊMIO ?? O treinador foi o comandante da Batalha dos Aflitos, bicampeão gaúcho e levou o Tricolor a uma decisão de Libertadores. Depois de exatos 20 anos do primeiro anúncio, também dia 21/04, ele está de volta. BOA SORTE! pic.twitter.com/7oF9pU9X1m ? Grêmio FBPA (@Gremio) April 21, 2025

Esta será a segunda vez que Mano comandará o Grêmio. Em sua primeira passagem, entre 2005 e 2007, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro (2005), o bicampeonato gaúcho (2006 e 2007) e foi vice-campeão da Libertadores (2007).

Pelo Imortal Tricolor, Mano Menezes soma 161 partidas, com 84 vitórias, 35 empates e 42 derrotas.

Ele também acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Corinthians e Cruzeiro. No Timão, foi campeão paulista e da Copa do Brasil em 2009. Já na Raposa, conquistou a Copa do Brasil em 2017 e 2018, além do Campeonato Mineiro em 2018 e 2019.

Na Seleção Brasileira, o treinador assumiu o comando após a Copa do Mundo de 2010 e ficou até 2012.

Mano comanda o treino desta terça-feira e será apresentado oficialmente após a atividade.

A equipe gaúcha volta aos gramados nesta quinta-feira, contra o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina.