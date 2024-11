Arsenal e Chelsea empatam em clássico londrino e se distanciam da liderança

Arsenal e Chelsea empataram por 1 a 1 neste domingo no clássico londrino. Com o resultado, ambas as equipes se afastaram das primeiras posições do Campeonato Inglês.

O primeiro tempo começou com boas oportunidades para o Chelsea, que assustou o goleiro do Arsenal logo no início. Os visitantes, por outro lado, chegaram poucas vezes com perigo na área dos Blues.

Os anfiriões seguiram insistindo na segunda etapa da partida, mas quem inaugurou o placar foi o brasileiro Gabriel Martinelli. Aos 15 minutos do segundo tempo, ele fez um belo gol. A alegria dos visitantes não durou muito, porque o Chelsea empatou aos 25 minutos com Pedro Neto.

Na próxima rodada, o Chelsea encara o Leicester City fora de casa, no sábado (23), às 9h30 (de Brasília). Já o Arsenal recebe o Nottingham Forest também no sábado, às 12h (de Brasília).

Com o resultado, o Chelsea ficou na terceira colocaão, com 19 pontos e o Arsenal também ficou com os mesmos 19, só que eu quinto.

Lances importantes

Defesa de Raya! Logo aos dois minutos do primeiro tempo, Palmer arriscou um chute de fora da área, próximo do meio de campo. Goleiro do Arsenal, Raya saltou e operou uma grande defesa no alto.

Quase! Pedro Neto driblou a marcação de White pela esquerda e cruzou. Malo Gusto apareceu na pequena área, pulou e cabeceou por cima do gol de David Raya.

Martinelli! Brasileiro ficou com a bola após confusão na área do Chelsea, bateu cruzado, mas Sánchez caiu para fazer a defesa.

Gol! Só que não... Aos 32 minutos do primeiro tempo, Havertz recebeu de Rice após cobrança de falta e chutou na saída de Sánchez. O impedimento foi captado pelo sistema e o gol acabou anulado.

Olha o Chelsea de novo. No início do segundo tempo, Madueke encarou a marcação do lado direito e cruzou na área. Fofana se esticou e finalizou sobre o gol de David Raya.

Gol de Martinelli! Aos 15 minutos da segunda etapa, Odegaard tabelou com Thomas Partey e mandou para dentro da área. Gabriel Martinelli recebeu, dominou com o pé esquerdo e finalizou no canto direito, entre Sánchez e a trave para inaugurar o marcador do Stamford Bridge.

Ficha Técnica

Chelsea 1 x 1 Arsenal

Campeonato Inglês - 11ª rodada

Data: 10/11/2024 (domingo)

Horário: 13h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres

Árbitro: Michael Oliver

Amarelos: Levi Colwill, Pedro Neto, Noni Maduke (Chelsea); Ben White, Kai Havertz (Arsenal)

Gols: Gabriel Martinelli (Arsenal - 15min 2ºT); Pedro Neto (Chelsea - 25min - 2ºT)

Chelsea:Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill e Cucurella; Caicedo, Roméo Lavia (Enzo Fernández) e Palmer; Noni Madueke (Mykhaylo Mudryk), Pedro Neto e Nicolas Jackson (Christopher Nkunku). Técnico: Enzo Maresca

Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Timber; Thomas Partey, Declan Rice (Mikel Merino) e Odegaard; Saka (Gabriel Jesus), Gabriel Martinelli (Leandro Trossard) e Havertz. Técnico: Mikel Arteta