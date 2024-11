Com baixas de peso, Abel terá força do elenco colocada à prova contra o Bahia

O técnico Abel Ferreira terá de se preparar para escalar o Palmeiras com muitos desfalques no dia 20 de novembro, contra o Bahia, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda brigando pelo título da competição, o Verdão terá a força de seu elenco colocada à prova.

Para esse confronto, o Palmeiras não terá Estêvão, Murilo, Mayke e Richard Ríos, que cumprirão suspensão automática após atingirem três cartões amarelos recebidos no Brasileirão.

Mas, não é apenas por acúmulo de cartões amarelos que o Palmeiras poderá recorrer a jogadores menos utilizados. A Data FIFA de novembro também fará com que o técnico Abel Ferreira dê oportunidade a outros atletas.

Convocado pela seleção paraguaia para as Eliminatórias Sul-Americanas, Gustavo Gómez enfrentará a Bolívia a mais de 4 mil metros de altitude, um dia antes do duelo entre Bahia e Palmeiras. Desta forma, a probabilidade de o zagueiro ficar à disposição de Abel Ferreira é praticamente nula.

Desta forma, é quase certo que a dupla de zaga do Palmeiras para o duelo com o Bahia, em Salvador, será composta por dois jovens revelados pelas categorias de base do clube: Naves e Victor Reis.

Sem Mayke, naturalmente Marcos Rocha deverá ocupar a lateral direita. Zé Rafael surge como favorito para preencher a lacuna deixada por Richard Ríos. Já no ataque, Dudu pode ganhar uma chance substituindo o jovem Estêvão, principal nome da equipe na atualidade.