'Não sabia que era jogador': Elis relata experiência após acordar do coma

Do UOL, em São Paulo

Após sofrer uma pancada na cabeça ao colidir com um adversário em fevereiro, o atleta do Bordeaux Alberth Elis precisou passar por uma cirurgia na cabeça e ficou em coma. Quando acordou, ele não se lembrava que era jogador de futebol.

Recuperação difícil

Quando acordei do coma não me lembrava que era jogador de futebol. Não lembrava que estava na França, não lembrava que era hondurenho. Os médicos acharam que seria difícil minha recuperação

contou Elis, em entrevista ao 'The Athletic'.

Elis defendia o Bordeaux quando sofreu uma pancada na cabeça em fevereiro deste ano, numa colisão com Donatien Gomis, do Guingamp. Ele teve que passar por uma cirurgia no crânio e foi colocado em coma.

O atleta contou que precisou seu processo de recuperação envolveu a parte mental e física, incluindo aulas para reaprender a falar e escrever.

Desde o momento em que acordei, meus pais me disseram que eu sempre fui feliz. E me sentia feliz, porque estava vivo, e grato a Deus porque ele me deu outra chance na vida.

Alberth Elis

Atualmente, Elis está treinando para voltar a jogar futebol, usando um protetor de cabeça como medida de segurança.