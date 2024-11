Corinthians arranca empate com o São Paulo e vai à final do Paulistão feminino

O Corinthians está na final do Paulistão feminino. O Timão empatou em 1 a 1 com o São Paulo neste domingo e se classificou à decisão, onde enfrentará o Palmeiras. Dudinha abriu o placar para o Tricolor Paulista, mas Millene deixou tudo igual na Neo Química Arena.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulista?o Feminino (@paulistaofeminino)

No primeiro jogo entre as equipes, o Corinthians venceu o São Paulo por 1 a 0 no estádio do Canindé e, por isso, tinha a vantagem do empate neste domingo.

As datas e horários da decisão entre Corinthians e Palmeiras ainda serão divulgadas pela Federação Paulista de Futebol.

O jogo

O São Paulo abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Após uma saída de bola errada do Corinthians, Dudinha recebeu e finalizou de trivela para inaugurar o marcador na Neo Química Arena.

Aos 38, o Tricolor Paulista chegou novamente com perigo. Após cruzamento de Dudinha, Serrana cabeceou no travessão da goleira Lelê. No rebote, Carol mandou para fora.

O Corinthians chegou ao empate aos 25 minutos do segundo tempo. Millene sofreu pênalti e ela mesma foi para a cobrança. A atacante deslocou a goleira Carlinha e igualou tudo em Itaquera.