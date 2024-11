Julián Alvarez garante vitória do Atlético de Madrid contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol

Neste domingo, o Atlético de Madrid foi até o Estádio Son Moix enfrentar o Mallorca, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Em partida pouco inspirada, os Colchoneros saíram com a vitória por 1 a 0 graças a gol de Julián Alvarez.

Com o triunfo, o Atleti chega aos 26 pontos, no terceiro lugar, e se aproxima do vice-líder Real Madrid, que tem 27. Já o Mallorca perde a chance de se aproximar do G4 e fica com 18 pontos, na oitava colocação.

O Atlético de Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo dia 23, quando recebe o Alavés, às 12h15 (de Brasília). Já o Mallorca enfenta o Las Palmas, fora de casa, na mesma data, às 14h30.

O JOGO

O primeiro tempo foi de poucas chances para ambos os lados. O Atlético de Madrid não chegou nenhuma vez ao gol do Mallorca. Aos 41 minutos, Darder cruzou para Larin, que cabeceou bem e obrigou Oblak a fazer uma defesaça.

Na segunda etapa, o placar foi inaugurado. Aos 15, Oblak lançou para Giuliano Simeone em contra-ataque, que ganhou da defesa na corrida e, cara a cara com o goleiro, passou para Julián Alvarez balançar as redes com o gol vazio.

Aos 39, Oblak ainda trabalhou muito bem para defender cara a cara e garantir a vitória.