Campeão da Copa de 1962, Jair da Costa morre aos 84 anos

O futebol brasileiro lamenta a perda de um nome importante. Campeão com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1962, o ex-atacante Jair da Costa faleceu neste sábado, aos 84 anos, em Osasco, São Paulo.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma nota lamentando a perda do ídolo. Ainda confirmou que as partidas do final de semana nas competições nacionais terão um minuto de silêncio em homenagem ao antigo jogador.

Jair da Costa atuou nos anos 60 e 70 e foi revelado pela Portuguesa. Também defendeu duas equipes italianas: Inter de Milão, onde faturou quatro títulos do Campeonato Italiano (Serie A), duas Ligas dos Campeões e duas Copas Intercontinentais, e Roma. No fim da carreira, ainda passou por Santos e Windsor Star, no Canadá.

Com a Seleção Brasileira, comemorou o título da Copa do Mundo de 1962. Ele fazia parte do elenco como reserva de Garrincha, grande destaque daquele Mundial após a contusão do Rei Pelé.