"Tem que respeitar o seu pai": Botafogo provoca Fluminense após clássico

A noite de sábado no Estádio Nilton Santos foi de pura festa para a torcida alvinegra. O Botafogo não só venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Vitinho e Savarino, como também emplacou a impressionante marca de oito vitórias consecutivas sobre o rival no Clássico Vovô. E, como não poderia deixar de ser em uma rivalidade tão tradicional, a comemoração extravasou o campo e ganhou as redes sociais com uma boa dose de provocação.

Logo após o apito final, os perfis oficiais do Botafogo não perderam tempo e dispararam a frase que incendiou a zoação entre os torcedores: "Tem que respeitar o seu pai". A mensagem, repetida em diferentes posts, celebrou não apenas os três pontos, mas a hegemonia recente no confronto direto, algo que a torcida alvinegra fez questão de lembrar também nas arquibancadas. Até mesmo John Textor, dono da SAF, entrou na celebração e destacou a sequência vitoriosa contra o Tricolor.

A vitória, construída com um gol de Vitinho no primeiro tempo e selada com um belo chute de Savarino nos acréscimos, deu um respiro importante para o time e para o técnico Renato Paiva, que vinha pressionado. O resultado colocou o Glorioso na parte de cima da tabela do Brasileirão, chegando aos 8 pontos.

No entanto, a noite de celebração também deixou um pequeno "prejuízo" para a sequência da competição. O zagueiro Alexander Barboza e o volante Gregore receberam o terceiro cartão amarelo durante o clássico e estão automaticamente suspensos para o próximo compromisso do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro.

Com isso, Renato Paiva já sabe que não poderá contar com a dupla titular para o difícil confronto contra o Bahia, no próximo sábado (03/05), na Arena Fonte Nova, em Salvador. A ausência de Barboza deve significar o retorno de David Ricardo à zaga, enquanto Allan e Danilo Barbosa disputam a vaga deixada por Gregore no meio-campo.

Antes de viajar para Salvador, porém, o Botafogo tem um compromisso pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (30/04), o time recebe o Capital-DF, no Nilton Santos, pela partida de ida da terceira fase. Para este jogo, Barboza e Gregore estão à disposição, já que a suspensão é válida apenas para o Brasileirão.

A torcida alvinegra, por ora, curte a vitória e a "paternidade" recente sobre o rival, mas a comissão técnica já trabalha pensando em como suprir as ausências importantes no próximo desafio pelo campeonato nacional.