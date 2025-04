Ryan Francisco marca, São Paulo empata com o Ceará e segue invicto no Brasileiro

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Ceará neste sábado, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique abriu o placar para o Vozão. Ryan Francisco, que recebeu sua primeira oportunidade como titular no Campeonato Brasileiro, balançou as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o São Paulo manteve sua invencibilidade no Brasileirão, mas a falta de vitórias continua. Agora, em seis jogos, são cinco empates e apenas um triunfo do Tricolor na competição por pontos corridos.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando encara o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira ase da Copa do Brasil. O Ceará, por sua vez, recebe o Palmeiras, na quarta, às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pelo mesmo torneio.

Ceará começa na frente

Logo aos três minutos o Ceará abriu o placar com um golaço. Matheus Bahia deu um lindo lançamento de primeira, nas costas de Igor Vinícius, para Pedro Henrique, que saiu cara a cara com o goleiro Rafael e tocou por cobertura, vendo a bola morrer para o fundo das redes.

A partir de então o São Paulo assumiu o controle do jogo e foi para cima em busca do empate. Aos 18 minutos, Bobadilla recebeu de Ferreirinha e decidiu arriscar de longa distância. A bola foi no alvo, mas Fernando Miguel fez a defesa sem dar rebote.

Pressão e empate do São Paulo

Embora tenha tido o domínio no primeiro tempo, o São Paulo só pressionou com mais agressividade o Ceará nos minutos finais. Aos 41, Enzo Díaz recebeu dentro da área e fez o passe por elevação para Luciano, que cabeceou, mas mandou para fora.

Já aos 44, depois de tanto insistir, o São Paulo, enfim, foi recompensado. Ferreirinha levantou a bola na área e Ryan Francisco, bem posicionado, completou de cabeça, sem precisar sequer sair do chão, marcando seu segundo gol como profissional do Tricolor.

Quase a virada

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Bobadilla deixou Luciano na cara do gol. O camisa 10 do São Paulo bateu de primeira, mas Fernando Miguel esticou a perna para operar um verdadeiro milagre e evitar a virada do Tricolor antes do intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, ambas as equipes fizeram mudanças na equipe. Zubeldía decidiu sacar Ferreirinha no intervalo e promover a entrada de Cédric Soares, deixando o time um pouco menos ofensivo. Posteriormente, André Silva também entrou na vaga do autor do gol são-paulino, Ryan Francisco.

Fato é que a primeira grande oportunidade de gol do segundo tempo aconteceu somente aos 28 minutos. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou nos pés de Matheus Araújo, que preferiu chutar sem deixar a bola cair no chão e mandou por cima do gol, perdendo uma chance incrível de recolocar o Ceará à frente no placa.

Mais tarde o Ceará teve outra boa oportunidade após cobrança de escanteio de Nicolas. Pedro Raul concluiu de cabeça, mandando próximo à trave do goleiro Rafael. Sem conseguir neutralizar os donos da casa, Zubeldía se viu na obrigação de promover a entrada de mais um defensor - Alan Franco na vaga de Luciano - para segurar o empate nos acréscimos do segundo tempo e voltar para a capital paulista com um ponto na bagagem.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ 1 X 1 SÃO PAULO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 26 de abril de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Luanderson Lima dos Santos (BA)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols: Pedro Henrique, aos 3 do 1ºT (Ceará); Ryan Francisco, aos 44 do 1ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Enzo Díaz, Igor Vinícius, Marcos Antônio, Bobadilla (São Paulo); Pedro Henrique, Willian Machado (Ceará)

CEARÁ: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Lourenço), Diego e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Lelê), Pedro Raul e Pedro Henrique (Guilherme).



Técnico: Léo Condé.

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius (Rodriguinho), Ferraresi, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Alisson (Marcos Antônio) e Luciano (Alan Franco); Lucas Ferreira, Ferreirinha (Cédric Soares) e Ryan Francisco (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía